Joanna Przetakiewicz od prawie czterech lat związana jest z Rinke Rooyensem. Dyrektor kreatywna marki LaMania chętnie relacjonuje swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że o związku z producentem telewizyjnym również chętnie opowiada w wywiadach. Teraz Rinke przejął inicjatywę i podzielił się ze swoimi obserwatorami filmem z ceremonii zaślubin, która odbyła się w podwarszawskiej willi.

REKLAMA

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens w sesji zdjęciowej dla hiszpańskiego magazynu!

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz o swojej edukacji: Wagarowałam. Raz nie zdałam

Rinke Rooyens pokazał film ze ślubu z Joanną Przetakiewicz

Rok temu Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Para urządziła wesele w malowniczej Grecji, ale sama ceremonia odbyła się wcześniej w willi, w której Joanna i Rinke mieszkają na co dzień. W trakcie wydarzenia powstał romantyczny film do piosenki John Legend - All Of Me. Rooyens pokazał go na swoim profilu na Instagramie dopiero teraz, z okazji rocznicy. Publikacje opatrzył poetyckimi słowami skierowanymi do Joanny.

Wonderwoman, każdego dnia marzę o tobie, moje sny o tobie mają symboliczne znaczenie. Otwierasz drzwi do równoległej rzeczywistości, w której żyję jak we śnie z szeroko otwartymi oczami. Marzyłem o takim romantycznym życiu od momentu, gdy twoje zdjęcie zawisło na mojej ścianie! Moja urocza dziewczyna z marzeń, moja idealna kobieta, moja jedyna, moja Wonderwoman! Każdego dnia, kiedy prześlizgujemy się przez nasze drzwi, to uczucie, jakbyśmy wkraczali do nieba!

Joanna Przetakiewicz wspomina młodość. "Nasze życie było znacznie cięższe"

W dalszej części wpisu podkreślił, że dopiero przy Joannie odkrył, czym jest idealny związek.

To brama do naszej realistycznej miłości! Nasza miłość jest silniejsza niż nasze podświadome wyobrażenia o idealnej miłości. Wonderwoman, jesteś sensem mojego życia, czuję się tak niesamowicie pobłogosławiony i chcę dać ci całego siebie. Dla wielu ludzi to, co odnaleźliśmy w sobie, jest surrealistyczne, ale to jest nasza rzeczywistość od momentu, gdy pojawiłaś się w moim życiu. Zrozumiałem prawdziwe znaczenie i uczucie miłości. Wonderwoman, dziękuję ci za otwarcie tej bramy do szczęścia i spełnienia. Jesteś dla mnie wszystkim i oddaję ci całego siebie na resztę życia. Kocham cię kochać.

Joanna skomentowała post ukochanego.

Mój kochany! Udowodniłeś, że miłość życia może się zdarzyć więcej niż raz.

Z okazji rocznicy ślubu życzymy Joannie i Rinke niekończącej się miłości.