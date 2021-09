Krzysztof Czapul jest dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. Całe życie pracował jako dziennikarz. Rozpoczynając grę, miał na koncie dwa tysiące złotych. Do miliona pozostało mu zatem dziewięć pytań. Schody zaczęły się przy pytaniu o dziesięć tysięcy złotych.

"Milionerzy". Uczestnik poległ na pytaniu z języka polskiego

Pytanie o dziesięć tysięcy dotyczyło języka polskiego, a dokładnie literatury. Brzmiało:

"W północno-wschodnim kącie Afryki leży Egipt, ojczyzna najstarszej cywilizacji w świecie" to pierwsze zdanie powieści:"

A. Adama Mickiewicza

B. Stefana Żeromskiego

C. Bolesława Prusa

D. Henryka Sienkiewicza

Krzysztof Czapul nie zastanawiał się długo.

Wygląda na to, że chodzi o powieść Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" - stwierdził.

Uczestnik zaznaczył odpowiedź D, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź to C. Przytoczone zdanie to bowiem fragment powieści "Faraon" Bolesława Prusa.

To zdanie rozpoczyna "Faraona" - powieść Bolesława Prusa o losach młodego Ramzesa XIII. Wielka szkoda - powiedział Hubert Urbański.

"Faraon" to powieść historyczna Bolesława Prusa, ukończona w maju 1895 roku. Była publikowana w odcinkach w "Tygodniku Ilustrowanym" od października 1895 roku. Akcja utworu rozgrywa się w Starożytnym Egipcie i opowiada o losach młodego faraona, Ramzesa XIII, próbującego poznać mechanizmy zarządzania państwem oraz podejmującego walkę o niezależność władzy faraona od kasty kapłańskiej.

