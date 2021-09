Właśnie na ekrany kin na całym świecie trafił film "Nie czas umierać". W kolejnej części przygód Jamesa Bonda zobaczymy głównego bohatera, który bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca, co doprowadzi do go niebezpiecznego złoczyńcy. We wtorek podczas oficjalnej premiery w Londynie zjawili się twórcy produkcji, a także członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej w tym księżna Kate, książę William, książę Karol i księżna Camilla. Na polskiej premierze również nie zabrakło gwiazd. Kto wypadł najlepiej na ściance?

Rodzina królewska na premierze "Nie czas umierać". To Kate jest prawdziwą dziewczyną Bonda!

Anna Wendzikowska

Anna Wendzikowska jako miłośniczka filmów zjawiła się na premierze jako jedna z pierwszych. Prezenterka "Dzień dobry TVN" zaprezentowała się w małej czarnej, która doskonale odsłoniła jej nogi i ramiona, a także podkreśliła nienaganną sylwetkę.

Anna Wendzikowska

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski

Niedawno Katarzyna Warnke zrobiła na ściance niemałe show, gdy zdecydowała się wyeksponować nagie pośladki. Tym razem było już znacznie grzeczniej. Aktorka przyodziała czarny garnitur z głębokim dekoltem. Tuż obok niej mężnie prezentował się mąż - Piotr Stramowski.

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke

Michał Koterski i Dagmara Bryzek

Michał Koterski po raz pierwszy zapozował na ściance z nową ukochaną - Dagmarą Bryzek. Udany debiut?

Michał Koterski i Dagmara Gryzek

Natalia Lesz

Na czerwonym dywanie brylowała również dawno niewidziana Natalia Lesz. Piosenkarka zniknęła z mediów dobre kilka lat temu i od tamtej pory pojawia się publicznie niezwykle rzadko. Czyżby chciała o sobie przypomnieć, bo planuje wielki powrót?

Natalia Lesz

Olga Bołądź

Aktorka tego dnia postawiła na czarny, skórzany komplet. Podoba wam się w takim odważnym wydaniu?

Olga Bołądź







Katarzyna Adamik i Olga Chajdas

Na premierze pojawiła się również córka Agnieszki Holland - Katarzyna Adamik, której towarzyszyła życiowa partnerka, również reżyserka Olga Chajdas.

Katarzyna Adamik i Olga Chajdas

Andrzej Chyra

Przed fotoreporterami dzielnie pozował również Andrzej Chyra. Aktor tego wieczoru postawił na klasyczny, czarny garnitur.

Andrzej Chyra

Rafał Zawierucha

Rafał Zawierucha

Maciej Stuhr

Maciej Stuhr

Andrzej Andrzejewski z żoną

Andrzej Andrzejewski z żoną

Mateusz Damięcki

Mateusz Damięcki

Krzysztof Gojdź

Krzysztof Gojdź

Robert El Gendy

Robert El Gendy

