W lipcu media obiegła informacja o rozstaniu Przemka Kossakowskiego i Martyny Wojciechowskiej. Doniesienia zszokowały fanów, którzy przez długi czas widzieli w nich parę idealną. Gdy wyszło na jaw, że za rozpadem małżeństwa stoją decyzje dziennikarza, wiele osób zaczęło się od niego odwracać. Po potężnych perturbacjach w życiu osobistym, gospodarz "Down the road" postanowił zacząć nowy etap.

Przemek Kossakowski zdradził, co planuje zrobić z życiem po rozstaniu z Wojciechowską

Przemek Kossakowski zyskał popularność jako dziennikarz i podróżnik, współpracując ze stacją TTV, z którą tworzył m.in. cykl programów zajmujących się medycyną niekonwencjonalną - "Kossakowski. Szósty zmysł". Jak się okazuje, po latach w telewizji postanowił wrócić na uczelnię.

Kiedy lata temu odbierałem dyplom Wyższej Szkoły Pedagogicznej byłem pewien, że to koniec mojej formalnej edukacji i już nigdy jako student nie przekroczę murów żadnej uczelni - zaczął wpis na Instagramie.

Przemek Kossakowski współtworzy program "Down the road", który opowiada o grupie osób z zespołem Downa, z którymi dziennikarz wybrał się w podróż po sześciu krajach. To zainspirowało go, by zdobywać nową wiedzę.

Odbieram po raz kolejny lekcję, że wszystko, co nam się przydarza, jest po coś i że nigdy nie powinniśmy mówić "nigdy". I tak zostałem słuchaczem studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej, w zakresie Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej - poinformował na Instagramie.

Przypomnijmy, że Kossakowski ukończył też studia na Wydziale Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.