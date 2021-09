Małgorzata Borysewicz była uczestniczką czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta przyszła do show TVP, by znaleźć drugą połówkę, co ostatecznie udało jej się osiągnąć. Dziś para jest już trzy lata po ślubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Paszkin pakuje się do przeprowadzki. "Jestem trochę umęczona"

Nawet perfumy księżnej Diany budziły kontrowersje na królewskim dworze. Wciąż można je kupić

"Rolnik szuka żony". Małgorzata świętuje kolejną rocznicę ślubu z Pawłem

Małgorzata w programie "Rolnik szuka żony" wybrała Pawła Borysewicza, w którym zakochała się bez pamięci. Kiedy poznali się na planie show, mężczyzna mieszkał i pracował w Szwecji, ale dla ukochanej porzucił stare życie i przeprowadził się do Polski. Gdy kamery zniknęły z ich życia, para spotykała się przez rok, aby pobrać się jesienią 2018 roku. We wtorek zakochani świętowali trzecią rocznicę ślubu.

Zobacz też: "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin zdradza szczegóły zaręczyn. "Nie mógł wybrać gorszego momentu"

Z tej okazji Małgorzata opublikowała na Instagramie serię zdjęć z uroczystości, a także sesji plenerowej. Pod postem posypały się gratulacje i ciepłe słowa.

Kolejnych pięknych lat razem. Jesteście cudowni.

Piękna para. Od początku tak szczerzy i wspaniali.

Wasza miłość jest wzruszająca, prawdziwa, piękna - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że w 2019 roku rodzina Małgorzata i Pawła Borysewiczów zaczęła się powiększać. Para najpierw powitała na świecie syna, a następnie córkę. O zmianach informowali na Instagramie.

Kochani! Zostaliśmy rodzicami po raz drugi. Nasza córeczka urodziła się znacznie wcześniej, niż planowaliśmy, ale cieszymy się, że jest już z nami od trzech tygodni. Jesteśmy w domu, szczęśliwi - bo jest cała, zdrowa i bardzo silna, najpiękniejsza córeczka na świecie - pisała Małgorzata.

"Królowe życia". Anna Renusz już tak nie wygląda. Gwiazda zszokowała metamorfozą

Spodziewaliście się, że Marta i Paweł z programu "Rolnik szuka żony" ułożą sobie razem życie?