Magda Narożna dała poznać się szerszej publiczności, kiedy z zespołem Piękni i Młodzi pojawiła się na castingu do muzycznego show Polsatu. Choć disco polo nie była wówczas chętnie promowana przez telewizję, formacja dostała się aż do finału "Must be the music". Od tamtego czasu ich grafik pęka w szwach, choć członkiem zespołu nie jest już Dawid Narożny. Największą popularnością cieszy się nadal wokalistka grupy, która na Instagramie co rusz prezentuje nowe wcielenia. Tym razem zaszalała podczas wizyty u fryzjera.

Magda Narożna szokuje fanów. "Oto moja metamorfoza". Na głowie róż i fiolet. "W blondzie ładniej"

Magda Narożna pochwaliła się internautom efektami ostatniej wizyty u fryzjera. Zrezygnowała z blondu i postawiła na róż oraz fioletowe pasemka.

A oto moja metamorfoza. Lubię bawić się kolorami, a że już dawno tego nie robiłam, taki osiągnęliśmy efekt. Jak się wam podoba?

Fani oczywiście nie zawiedli i pospieszyli z odpowiedziami na zadane przez Magdę pytanie. Zdania podzielone.

W blondzie lepiej.

Lepiej by było bez tego fioletu na odrostach, ale reszta fajnie.

Wolę panią w blondzie.

Jest ok, ale w blondzie najlepiej!

Internauci mają racje, że Magda lepiej prezentowała się w blondzie? W galerii znajdziecie więcej zdjęć wokalistki Pięknych i Młodych w starej fryzurze. Na przestrzeni ostatnich lat nieźle eksperymentowała. Najważniejsze, że samej sobie się podoba.

