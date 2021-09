Życie w blasku fleszy wcale nie determinuje tego, że relacje z najbliższymi zawsze będą wzorowe. Wręcz przeciwnie, w polskim show-biznesie jest wielu artystów i celebrytów, którym z własnymi rodzicami nie zawsze było po drodze. Oto znane osoby, które są skłócone z najbliższymi.

Anna Wendzikowska

O trudnej relacji z rodzicami opowiedziała ostatnio Anna Wendzikowska. Prezenterka zorganizowała dla fanów serię pytań i odpowiedzi na Instagramie, podczas której wyznała, że nie pomagają jej w wychowywaniu córek. Powód? Gwiazda nie utrzymuje z nimi kontaktu. Dodała, że gdy sama była jeszcze dzieckiem w jej rodzinnym domu panowały "wyśrubowane wymagania", przez co nie mogła realizować swoich pasji. To nie był pierwszy raz, gdy poruszyła ten temat. Wcześniej pisała bowiem, że rodzice bardzo wysoko zawiesili jej poprzeczkę i nadal "pracuje nad skutkami warunkowej miłości".

Annna Wendzikowska fot. KAPiF

Aleksandra Kisio

Kilka lat temu media obiegła informacja o konflikcie między Aleksandrą Kisio a jej matką Izabelą Kisio-Skorupą. Ta druga na łamach tabloidu opowiedziała, jak córka wyrzuciła ją z domu i pozwalała na to, by narzeczony gwiazdy odnosił się do niej bez szacunku. Aktorka w odpowiedzi na słowa matki wydała oświadczenie, w którym wszystkiemu zaprzeczyła. Konflikt między nim się zaostrzył do tego stopnia, że aktorka nie zaprosiła matki na ślub.

Aleksandra Kisio z matką East News

Klaudia El Dursi

Z biologicznym ojcem kontaktu nie utrzymuje z kolei Klaudia El Dursi. Gwiazda "Hotelu Paradise" wyznała kiedyś, że jej rodzice rozstali się, gdy miała zaledwie siedem lat i do tej pory nie utrzymuje kontaktu z mężczyzną, który mieszka w Libii.

Nie wspominam taty jakoś bardzo źle, bo tak naprawdę mało go pamiętam. Mam już do niego obojętny stosunek. Nie czuję żadnego żalu, złych emocji. Wychował mnie wspaniały ojczym z Polski i jestem mu wdzięczna za to, jaką kobietą dziś jestem - powiedziała "Faktowi".

Klaudia El Dursi KAPIF

Maria "Mary" Jeleniewska

Podobnie jak Klaudia El Dursi kontaktu z biologicznym ojcem nie ma popularna tiktokerka Maria Jeleniewska. Młoda celebrytka wyznała, że nie chce mieć z mężczyzna żadnej relacji.

Nie mam i nie chcę mieć z ojcem kontaktu. Nie każdy szczerze potrafi i chce wspierać dziecko w tym, co robi. Z tego względu nie mogę się wypowiadać na pewne tematy - napisała na InstaStories.

Maria Jeleniewska Screen: Instagram /@jeleniewska

Edyta Górniak

Edyta Górniak miała trudne dzieciństwo. Jej ojciec porzucił rodzinę, kiedy miała zaledwie pięć lat. Po latach wyznała, że jako dziecko doświadczała przemocy zarówno ze strony ojczyma, jak i matki. Nie jest tajemnicą, że nawet gdy piosenkarka została gwiazdą i decydowała o swoim losie, jej relacje z matką nadal nie należały do najłatwiejszych. Kiedy Edyta rozwiodła się z Dariuszem Krupą, kobieta opowiedziała się w mediach po stronie zięcia.

Edyta Górniak z matką i siostrą Kapif

Joanna Koroniewska

Kolejną gwiazdą, która stroni od kontaktów z ojcem, jest Joanna Koroniewska. Mężczyzna porzucił rodzinę i wyjechał do Niemiec, gdy ona była jeszcze dzieckiem. Co prawda próbował potem nawiązać kontakt z dziećmi, ale tej relacji nie udało się uratować.

Joanna Koroniewska KAPiF