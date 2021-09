28 września w Londynie odbyła się premiera "Nie czas umierać". Nowe przygody Jamesa Bonda przybyli oglądać członkowie brytyjskiej monarchii. Na czerwonym dywanie oczy zgromadzonych skierowane były w stronę księżnej Kate, która olśniewała w złotej kreacji po ziemię (Rodzina królewska na premierze "Nie czas umierać". To księżna Kate jest prawdziwą dziewczyną Bonda! Camilla mogła się bardziej postarać). Następnego dnia razem z mężem wyruszyła do Irlandii Północnej. Fioletowy garnitur nie był strzałem w dziesiątkę.

Księżna Kate olśniła na premierze Bonda. Dzień później klops. To chyba jej najbrzydszy garnitur. Bardzo nietrafiony kolor

Księżna Kate i książę William chyba nie zostali na after party po premierze "Nie czas umierać", ponieważ już następnego dnia wyruszyli w podróż po Irlandii Północnej, by rozmawiać z tamtejszą społecznością o tym, jak wyglądało ich życie podczas lockdownu. Żona przyszłego króla zaprezentowała się w fioletowym zestawie - marynarce oraz spodniach w kant. Pod względem kolorystycznym nie było to zbyt dobre rozwiązanie. Choć Kate uśmiechała się do wszystkich wokół, wyglądała nieco ponuro, co spotęgowały granatowe szpilki oraz czarna koszulka.

Zagraniczni fani rodziny królewskiej już porównują jej stylizację z niedawnym "lookiem" Meghan Markle, która również postawiła na jednokolorowy zestaw - bordowy. Amerykańska aktorka prezentowała się znacznie lepiej. Można użyć określenia, że to stylistyczna przepaść. Oversize'owe marynarki oraz szerokie spodnie są aktualnie bardzo modne.