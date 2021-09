Agnieszka Włodarczyk nieustannie publikuje w sieci kadry, których tłem są pomieszczenia jej nowego domu. Kilka ostatnich tygodni gwiazda poświęciła na remont garażu. Z miejsca przeznaczonego do parkowania samochodu wyczarowała pokój udekorowany lustrami, w którym nie zabrakło treningowego sprzętu Roberta Karasia. Jak prezentują się inne wnętrza posiadłości? Wystrój kuchni, choć klasyczny, wieje nudą.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk urządza nowy dom!

Agnieszka Włodarczyk urządza nowy dom. Pokazała kuchnię i zmieniony garaż

Instagramowa reklama jest dla celebrytki świetną okazją do tego, by pochwalić się zaaranżowanymi ze starannością pomieszczeniami. Na tapetę bierzemy najpierw kuchnię Agnieszki Włodarczyk. Białe szafki niczym z Ikei, czarne blaty i srebrny sprzęt AGD - to według nas mało kreatywne i bardzo popularne zestawienie. A wam przypadło do gustu?

Więcej wyobraźni popularna mama Milana musiała użyć, gdy meblowała funkcjonalny garaż. Tam zaszalała!

I tak oto powstał pomysł na nową przestrzeń, w której mój Robert może robić treningi, a my z Milankiem możemy być blisko - chwaliła się w sieci.

To właśnie na rzecz tego domu Agnieszka Włodarczyk zrezygnowała z wcześniejszych wygód. Kiedyś mieszkała w willi o powierzchni 400 metrów kwadratowych. Na bogato! Choć jak sama przyznała, sprzedając ją, zrzuciła psychiczny ciężar. W tak ogromnej posiadłości czuła się samotnie.

Agnieszka Włodarczyk pokazała metamorfozę garażu. Auta na pewno tam nie zaparkuje

Kiedy sprzedałam po pięciu latach te mury, poczułam ulgę. Kolejny dom kupiłam już rozsądnie, jest ekonomiczny, przytulny i słoneczny. Kiedy mieszkałam w nim sama, czułam, że jest o połowę za duży. Teraz spełnia swoją rolę idealnie... - mówiła kilka miesięcy temu.

Gwiazda zaznaczyła jednak, że to wymarzone i docelowe lokum wciąż jest jeszcze poza jej zasięgiem.

Zborowska pokazała ogromy przewijak dla córki. "Ja pier*olę, bydlę!". W tle łazienka