Halina Mlynkowa urodziła najmłodszego syna pod koniec czerwca. Z okazji trzeciej miesięcznicy zrobiła sobie z małym Leo pamiątkowe zdjęcie w domu. Zapozowała z nim przed lusterkiem w luźnej stylizacji - czarnej koszulce i dżinsach z szerokimi, podwiniętymi nogawkami. Wzruszona momentem, z zamkniętymi oczami tuli się do malucha. Dotychczas nie publikowała w sieci takich kadrów.

Halina Mlynkova coraz śmielej pokazuje syna. "Trzy miesiące"

Na Instagramie wokalistki do tej pory pojawiło się zaledwie sześć fotografii nowonarodzonego Leo, między innymi relacje ze spacerów i pierwszych chwil chłopca w domu. Nie zobaczymy jednak na nich zbyt wiele. Uważni mogą dostrzec wyłącznie poszczególne części ciała malucha: stopy, fragment nosa czy ręce. Popularna mama dba o to, by nie pokazywać wizerunku dziecka w sieci. Tym razem odważyła się na znacznie więcej. Nadal zasłania twarz dziecka, ale zaprezentowała go tyłem w całej okazałości. Dzięki temu widzimy, jak Leo szybko rośnie.

Trzy miesiące! Czas leci - zaznaczyła z sentymentem na fotografii.

Halina Mlynkova z Leo Instagram/ @halinamlynkova

Leo przyszedł na świat 29 czerwca. O narodzinach chłopca poinformowała sama matka, udostępniając na Instagramie "powitalny" post.

Kochani, we wtorek 29.06 o godzinie 9:05 w Piasecznie przyszedł na świat Leo. Jeszcze teraz, kiedy to piszę, lecą mi łzy szczęścia! Z całego serca dziękuję za dziewięć miesięcy opieki nad maluchem doktorowi oraz całemu personelowi ze szpitala. Jesteśmy już wszyscy razem i to napełnia nas szczęściem - zakomunikowała.

Leo, jak sama Halina Mlynkova to określiła, "dołączył do cudownej drużyny swoich braci - Piotrka i Nikodema".

