Brytyjska monarchia bazuje na pewnej tajemnicy. Nikt do końca nie wie, jak wygląda codzienne życie w wielkim pałacu. Choć rodzina królewska może liczyć na luksusy, jest bardzo lubiana wśród swoich rodaków. Sama królowa Elżbieta II ma swoje sekrety. Niewiele osób wie, jakie tajemnice skrywa przed poddanymi, jednak mediom udało się dowiedzieć o kilku z nich.

Tajemnice królowej Elzbiety. Strój, makijaż, kulinaria, konie i samochody

Mało kto wie, że królowa Elżbieta niemal od zawsze sama robi sobie makijaż. Ujawniła to Angela Kelly, królewska krawcowa w książce "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser in the Cabinet". Królowa sama zasiada przed toaletką, z wyjątkiem jednego dnia w roku. Kiedy nagrywa przemówienie telewizyjne do Brytyjczyków z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oddaje się w ręce profesjonalistki, by dobrze wyglądać przed kamerą. Zazwyczaj spot z królową nagrywany jest dwa tygodnie przed świętami, a emitowany 25 grudnia.

Nagrywanie świątecznego przemówienia to także jedyna okazja, kiedy królowa... nie wybiera sama stroju. Królowa zawsze sama decyduje, w jakiej stylizacji wystąpić. Dotyczy to wszystkich publicznych wyjść, poza wystąpieniem przed kamerami w grudniu. W ten jeden dzień w roku pozostawia ostatnie słowo ekipie pracującej przy produkcji.

Królowa Elżbieta podczas świątecznego przemówienia w telewizji fot. instagram.com/theroyalfamily

Kolejną tajemnicą królowej Elżbiety II jest to, co nosi w torebce. Jej zawartość wyszła na światło dzienne. Bez względu na to, czy monarchini wybiera się na oficjalną wizytę, czy audiencję w pałacu, zawsze ma przy sobie charakterystyczną torebkę marki Launer. Królowa ma w niej zawsze jedwabną chusteczkę, wieczne pióro Parkera, którym podpisała wiele ważnych dokumentów, skórzane etui na okulary marki Launer. Oprócz tego w jej torebce zawsze znajduje miejsce szminka - królowa jest fanką marki Elizabeth Arden, a także krem do rąk firmy Clarins. Ale to nie wszystko. Torebka władczyni mieści także zawsze miętowe cukierki. Jej ulubione to podobno miętówki oblane ciemną czekoladą.

Królowa Elżbieta jest samodzielna nie tylko w kwestii wyboru stroju, czy makijażu. Do dziś sama prowadzi samochód, mimo że ma 95 lat i nigdy nie zdawała egzaminu na prawo jazdy. Nie każdy wie, że jako jedyna osoba w kraju może to robić bez posiadania uprawnień i dokumentów. Ma pod tym względem całkowity immunitet. Jej auta nie mają nawet numerów rejestracyjnych. Internauci zauważyli także, że monarchini nie zapina pasów. Jednak królowa, zgodnie z brytyjskim prawem nie może być ukarana mandatem, a tym bardziej być uczestniczką spraw karnych.

Tajemnicą Poliszynela jest to, że królowa nie akceptuje fizycznego kontaktu. Konkretnie chodzi o... podawanie dłoni. Podczas spotkania z królową to ona jako pierwsza wyciąga dłoń do rozmówcy na powitanie. Dopiero wtedy można odpowiedzieć tym samym. Po uściśnięciu dłoni przez monarchinię nie należy podejmować żadnego ruchu w jej kierunku. Nie wszyscy jednak wiedzą o tej ścisłej zasadzie królowej, dlatego zdarzają się wpadki. Jedną z nich zaliczyła Michelle Obama, podczas prezydentury jej męża. Na przyjęciu w Pałacu Buckingham w 2009 roku pierwsza dama USA objęła ramieniem królową, co było szeroko komentowane w światowych mediach.

Michelle Obama złamała zasadę królowej i objęła ją przy innych ludziach fot. Youtube.com

Królowa Elżbieta II nigdy nie jada czosnku. Pracujący dla niej kucharze bardzo uważają, by w żadnej potrawie nie znalazł się dodatek czosnku. Nawet najmniejsza ilość może zostać zauważona przez królową, która jest pod tym względem wyczulona. Nikt nie wie dlaczego. Być może chodzi o zwyczajne upodobanie kulinarne.

Prezencja królowej musi być na najwyższym poziomie, również jeśli chodzi o dłonie. Królowa pozwala sobie na pomalowane paznokcie, jednak od 30 lat używa tego samego lakieru i odcienia. Jest to lakier marki Essie w kolorze Ballet Slippers. Jest barwy bladego różu. Firma sama przytaczała kiedyś historię, że w 1989 roku stylistka królowej poprosiła o jedną buteleczkę, ponieważ był to jedyny odcień zaakceptowany przez monarchinię. Jest delikatny, pasuje do każdej stylizacji i nie prześwituje spod białych rękawiczek, w których najczęściej występuje publicznie królowa.

Królowa od czasów młodości kocha konie. W swojej stadninie miała wiele ulubionych okazów. Co ciekawe, 95-letnia władczyni wciąż jeździ konno! Miała ku temu wiele okazji, kiedy w ubiegłym roku przeniosła się do Zamku Windsor, by przeczekać pandemię. Na terenie zamku nie stroniła od konnych przejażdżek.