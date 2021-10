Przygotowaliśmy dla was zestawienie najpiękniejszych, według Plotka, sukni ślubnych gwiazd. W galerii znajdziecie również projekty polskich domów mody. Które z przedstawionych kreacji robią na was największe wrażenie?

10. Suknia ślubna Pauliny Sykut-Jeżyny

Prezenterka Polsatu w dniu swojego ślubu zdecydowała się na bardzo oryginalną kreację. Suknia ślubna projektu BohoBoco wyróżniała się krótkim przodem, zakończona zaś była długim trenem.

Paulina marzyła o sukni która przełamie konwenanse i nie będzie typową suknią-bezą - mówił duet projektantów w rozmowie z Onetem.

Najważniejsze śluby 2011 roku Kapif

9. Suknia ślubna Dody

Artystka swoją idealną suknię ślubną znalazła w domu mody Berta. Chociaż wszyscy spodziewali się po Dodzie ekstrawaganckiej kreacji, ta postawiła na dosyć klasyczną suknię o kroju syrenki. Szacuje się, że za kreację wokalistka zapłaciła w przedziale 28 - 54 tys. złotych

Doda wzięła ślub w sukni domu mody Berta Fot. Instagram.com/madonnasuknieslubne/Nani de Perez

8. Suknia ślubna księżnej Beatrice

Córka księcia Andrzeja w dniu ślubu miała na sobie dawną suknię swojej babci, królowej Elżbiety II. Księżna zmodyfikowała górę kreacji, tak by ta wyglądała na nieco bardziej nowoczesną, ale w całej stylizacji dominował retro klimat. Beatrice na głowie miała również tiarę, którą w dniu ślubu nosiła jej babka.

Ślub księżniczki Beatrice Facebook/The Royal Family

7. Suknia ślubna Mariny Łuczenko

Żona Wojtka Szczęsnego postawiła na klasyczną księżniczkę w oryginalnym kolorze. Suknia projektu Miry Zwillinger kosztowała około 40 tysięcy złotych. Przyznajcie, że artystka wyglądała w niej bajecznie!

Marina Łuczenko-Szczęsna na ślubie z Wojciechem Szczęsnym miała na sobie suknię ślubną projektu Miry Zwillinger. Jej cena to ok. 40.000 zł. Instagram.com/marina_official/ Instagram.com/wojciechszczesny1

6. Suknia ślubna Angeliny Jolie

Lubiąca szokować Angelina Jolie na ślub z Bradem Pittem wybrała spersonalizowaną kreację. Chociaż suknia projektu Versace jest po prostu piękną i klasyczną kreacją, to już welon budzi niemałe kontrowersje. Okazało się, że Jolie w tym szczególnym dniu chciała w wyrazisty sposób zaznaczyć obecność swoich ukochanych dzieci. Na welonie widzimy więc ich rysunki, które zostały przeniesione na tkaninę jedwabną nicią. Robi wrażenie!

Angelina Jolie i Brad Pitt ślub wzięli 23 sierpnia 2014 roku, a informacja o tym przeciekła do mediów dopiero 5 dni później, co biorąc pod uwagę ogromną popularność aktorów, jest i tak imponującym wynikiem. Aktorzy pobrali się w swojej francuskiej posiadłości - Chateau Miraval i zdecydowali się na bezwyznaniowy ślub cywilny. Na ceremonii była obecna najbliższa rodzina i przyjaciele. Zdjęcia Brada Pitta i Angeliny Jolie w pięknej sukni ślubnej ukazały się równolegle na okładkach dwóch ważnych tytułów show-biznesowych: "People" oraz "Hello". Welon panny młodej zdobiły rysunki ich dzieci. People/ Hello

5. Suknia ślubna Kate Moss

W dniu ślubu Kate olśniewała w sukni zaprojektowanej dla niej przez Johna Galliano. Modelka w bogato zdobionej kreacji o prostym kroju wyglądała przepięknie, a znawcy do dzisiaj zaznaczają, że ta stylizacja była jedną z najlepszych w dziejach mody ślubnej. Zgodzicie się?

Kate Moss wyszła za mąż za wieloletniego narzeczonego, rockmana Jamiego Hince'a, który na związku z top modelką wylansował się bardziej niż na muzyce. Trzydniowe uroczystości ślubne będą kosztowały ponad 500 tysięcy funtów, a cały koszt pokryła panna młoda. Moss od kilku miesięcy pieczołowicie przygotowywała ceremonię, a jedną z jej ambicji było to, aby jej ślub odbił się głośniejszym echem w mediach niż ten, który 29 kwietnia zafundowała Brytyjczykom rodzina królewska. Myślicie, że dała radę pokonać najwyższą głowę na wyspach? EAST NEWS

4. Suknia ślubna księżnej Kate

Księżna Kate na swój królewski ślub założyła zjawiskową, śnieżnobiałą suknię projektu Alexandra McQueena. W obszernej kreacji z zapierającym dech, kilkumetrowym trenem, Kate wyglądała jak rasowa księżniczka.

Księżna Kate w sukni ślubnej East News

3. Suknia ślubna Hailey Bieber

Żona Justina Biebera postawiła na obcisłą, koronkową suknie z nieprzyzwoicie długim trenem. Wrażenie robi również ponadczasowy, długi welon wykończony piękną koronką. Za projekt odpowiada włoski dom mody Off-White.

Hailey Baldwin Bieber i Justin Bieber - ślub Instagram/haileybieber

2. Suknia ślubna Anny Lewandowskiej

Lewandowska zatroszczyła się o to, by jej suknia była niepowtarzalna! Sportsmenka zaufała polskiemu projektantowi, Maciejowi Zieniowi, który stworzył dla niej delikatną, a równocześnie bardzo nowoczesną kreację.

Kreacja ślubna Anny Lewandowskiej do tej pory jest bestsellerem wśród sukni ślubnych mojego projektu - zdradził Zień w rozmowie z Fashion Magazine.

Z wielką pompą zorganizowany był ślub Roberta i Anny Lewandowskich. Uroczystość odbyła się w Serocku. Pod kościół zakochani przyjechali eleganckim rolls-royce'em, a po ceremonii przyjęcie weselne odbyło się w pięknym dworku 'Złotopolska Dolina' w Trębkach Nowych. EastNews

1. Suknia ślubna Mirandy Kerr

Supermodelka ślub z Evanem Spiegelem wzięła w przepięknej, oryginalnej sukni, którą zaprojektowała dla niej dyrektor artystyczna Diora Maria Grazia Chiuri. Kreacja nawiązywała do ślubnej stylizacji Grace Kelly sprzed 60 lat. Przyznajcie, że jest coś ponadczasowego w tej zjawiskowej i niepowtarzalnej sukni!

Amerykański 'Vogue' uznał suknię Mirandy Kerr za jedną z najwspanialszych kreacji wszech czasów. Modelka założyła projekt od Diora, ręcznie robiony i malowany przez nową dyrektor kreatywną, Marię Grazie Chiuri. Inspiracja pochodzi od legendarnej kreacji którą miała na sobie Grace Kelly podczas ślubu z księciem Monako w 1956 roku. Całość została uzupełniona diademem wysadzanym perłami, zaprojektowanym przez Stephena Jonesa. Patric Demarchelier / Vogue