Jedna z par, która w ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powiedziała sobie "tak", to Aneta i Robert. Fani programu dają im najwięcej szans na to, że związek przetrwa. Uważają, że są najlepiej dobraną parą.

Aneta i Robert szybko odnaleźli wspólny język. Panna młoda przed kamerami powiedziała:

Jesteśmy do siebie podobni. Jesteśmy otwarci, zaczęliśmy od razu rozmawiać. Od początku złapaliśmy fajny kontakt.

Podczas ceremonii oboje byli bardzo wyluzowani, żartowali i dobrze się bawili. Na fanpage programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" rozgorzała dyskusja, który ze ślubów był najlepszy.

Gdybyś mogła pojawić się na jednym ze ślubów, które zorganizowaliśmy w tej edycji, który byś wybrała? - brzmiało pytanie.

Głosy były podzielone, jednak wiele osób chętnie wybrałoby się właśnie na ślub Anety i Roberta. Ale jest jedna rzecz, która widzom nie pasowała.

Przypomnijmy, że produkcja "Ślub od pierwszego wejrzenia" odpowiada nie tylko za dobór par i zapewnienie im wsparcia psychologicznego. Ich zadaniem jest także zorganizowanie ceremonii i wesela. W tej odsłonie programu pary spotkały się w malowniczej scenerii zamku Ogrodzieniec. To niesamowite miejsce jest rozchwytywane nie tylko przez nowożeńców, ale także ekipy telewizyjne i filmowe. Gdzie natomiast odbywają się zabawy po ślubie, nie wiadomo. Również tu za całą oprawę, w tym muzykę, catering itp. odpowiada produkcja, uwzględniając sugestie uczestników. Wesela zobaczyć będzie można w nadchodzącym odcinku. Niektóre fragmenty już dostały się do sieci. I tu fani show skrytykowali dobór piosenki wybranej na pierwszy taniec Anety i Roberta.

Okazuje się, że para pląsała na parkiecie do utworu "Like a Stone" grupy Audioslave. Nie jest to typowy utwór dla zakochanych. Ani jego tekst, ani muzyka nie kojarzą się z tak miłą chwilą i ważnym wydarzeniem, jakim jest ślub. Stąd pewnie krytyka fanów. Czy zasłużona? Przekonamy się w najbliższym odcinku show już we wrotek 5 października na antenie TVN7.