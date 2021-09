W czerwcu br. Doda poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że rozwodzi się ze swoim mężem, Emilem Stępniem. Ponoć w ich małżeństwie nie układało się już od dłuższego czasu, a decyzja, którą przekazała fanom, jest bardzo przemyślana. Rabczewska długo ukrywała przed światem, że jej z pozoru idealne małżeństwo dobiega końca, a ona sama walczy z załamaniem nerwowym. Artystka chce szybko się rozwieść, jednak Stępień ma chyba inne zdanie na ten temat.

Zobacz wideo Emil Stępień nie stawił się na rozprawie rozwodowej. Doda jest wściekła

Doda przyjechała na rozprawę rozwodową, jednak Emil nie stawił się w sądzie. "Jestem wściekła"

29 września miała odbyć się rozprawa, o czym Rabczewska poinformowała na swoim livie. Zdecydowała się go przeprowadzić, by rozładować swój żal i złość, bowiem jej (wciąż) mąż nie stawił się w sądzie.

Jestem wściekła. (...) Mam co najmniej dwie godziny wolne, więc postanowiłam się połączyć z wami i już nie eskalować mojej złości i postaram się uspokoić. Jak nie mam na coś wpływu, to jedynie mam wpływ na zaistniałą sytuację, więc mogę się nią na przykład przestać przejmować. Więc mam nadzieję, że ten livie pomoże mi wyładować tę energię zawodu, złości i takiego żalu, że to się tak przeciąga długo i nie rozumiem, dlaczego.

Podczas rozmowy z fanami przyznała, że w aucie miała przygotowany biały garnitur, w który miała się przebrać na czas rozprawy. Niestety nie wiadomo, dlaczego Stępień nie pojawił się w sądzie. Kilka dni temu artystka w przeprowadzonym livie zdradziła, że miała trudne momenty załamania, związane właśnie z rozwodem.

Powiedziałam jasno Emilowi, że jeżeli będzie mi robił problem z rozwodem, to ja po prostu skaczę z okna.

Mamy nadzieję, że sprawa zakończy się tak szybko, jak to tylko możliwie. Dodzie życzymy dużo spokoju i cierpliwości.

