Rodzina królewska pojawiła się na długo wyczekiwanej światowej premierze filmu o Jamesie Bondzie "Nie czas umierać". Księżna Kate była zdecydowanie gwiazdą wieczoru. Kolejny raz zwróciła na siebie oczy całego świata za sprawą wyjątkowej stylizacji. W złocie od stóp do głów zachwyciła wszystkich niczym największa gwiazda filmowa. Zdecydowanym akcentem stroju były także masywne kolczyki. Oceniono ich wartość.

Księżna Kate zachwyciła na premierze Jamesa Bonda. Kolczyki przykuły uwagę mediów

Księżna Kate wyróżniała się na tle innych członków rodziny królewskiej. Przyszły król nie wzbudził takiego zainteresowania, gdyż wybrał raczej klasyczną stylizację - czarny smoking. Poza suknią, która mieniła się tysiącami złotych kryształków i cekinów, uwagę przykuły kolczyki żony księcia Williama. Trzeba przyznać, że bardzo pasowały do kreacji i sprawiły, że niepotrzebna już była inna biżuteria. Księżna Kate wybrała duże złote koła wysadzane kamieniami i zakończone złotymi perłami. W kolczykach zadbano o każdy detal. Jednak nie były one zakupione specjalnie do kreacji na premierę. Jak informuje brytyjski magazyn "Hello!", księżna nosiła je już wcześniej. Pojawiła się w nich podczas królewskiej podróży po Pakistanie, w którą wybrała się wraz z mężem w 2019 roku. Kolczyki zostały wykonane na specjalne zamówienie przez brytyjsko-pakistańskiego jubilera Onitaa, specjalizującego się w orientalnej biżuterii. Zostały wycenione na około 500 dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu daje około 2000 złotych. Księżna Kate miała na sobie suknię projektu Jenny Packham, która również została wykonana na zamówienie.

Światowa premiera "Nie czas umierać" odbyła się w Royal Albert Hall w Londynie. Pojawiło się na niej wiele gwiazd, w tym odtwórca głównej roli Daniel Craig. On również nie krył zachwytu, gdy zobaczył księżną Kate. Jak podają brytyjskie tabloidy, nie mógł powstrzymać się od komplementu.

Księżna wygląda zjawiskowo - powiedział Daniel Craig, a następnie wymienił z księżną kilka zdań.

Fani filmów o Jamesie Bondzie po raz ostatni zobaczą na ekranie aktora w tej roli. Polska premiera filmu 1 października.