Królowa Letizia nie bez powodu nazywana jest hiszpańską księżną Kate. Jej stylem zachwycają się kobiety na całym świecie - potrafi łączyć drogie dodatki z sukienkami z sieciówek, czym zyskuje kolejne rzesze fanek. Ostatnio miała sporo publicznych wystąpień. Podczas jednego nie popisała się.

REKLAMA

Zobacz wideo Niewydepilowane bikini Sadowskiej, bielizna Herbuś, spocona pacha Kazadi. Te wpadki zapamiętamy na długo

Królowa Letizia zadała szyku w sukience w grochy, w różowej już nie. Mdły kolor, a do tego te buty... Pierwsza wpadka

28 września królowa Letizia spotkała się z prezydentem Angoli. Ten przyleciał do Madrytu między innymi, by delektować się smakołykami podczas lunchu z przedstawicielami hiszpańskiej monarchii. Letizia miała na sobie różową sukienkę za kolano, która idealnie podkreśliła jej smukłą sylwetkę. Kolor nieco mdły, ale to nic w porównaniu z butami z motywem zwierzęcym, które, niestety, nie pasowały do kreacji. Być może miały kontrastować, ale nie był to udany zabieg.

Królowa Letizia East News

Zdecydowanie lepiej hiszpańska królowa wyglądała w poniedziałek podczas spotkania z portugalskim prezydentem w Lizbonie. Biała sukienka w czarne grochy to absolutny klasyk, który sprawdza się podczas oficjalnych wyjść, ale również podczas codziennych spotkań z koleżankami czy rodzinnego obiadu. Letizia dopasowała do niej czarne szpilki na wysokim obcasie oraz wąski pasek, który zapięła w talii.

Królowa Letizia AG

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Letizia zachwyca i... jak twierdzą niektórzy, inspiruje się stylem księżnej Kate.

Więcej stylizacji królowej Letizi czeka na was w galerii.Otwórz galerię

ZOBACZ TEŻ: Rodzina królewska na premierze "Nie czas umierać". To księżna Kate jest prawdziwą dziewczyną Bonda! Camilla mogła się bardziej postarać