Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu "Dziewczyn z Dubaju", który Doda promuje w sieci na prawo i lewo. Gwiazda twierdzi, że produkcja odniesie niebywały sukces i ma powody, by tak twierdzić. Zainteresowanie było olbrzymie jeszcze na kilka miesięcy przed ogłoszeniem daty premiery. Mimo to Rabczewska nie osiada na laurach i pracuje nad nową muzyką. Na Instagramie z kolei raz za razem zachwyca sylwetką. Spójrzcie tylko na ten beżowy "look". Wymiata!

Doda zamienia warszawskie ulice w paryski fashion week. Sweter w formie topu? Boski! Wrażenie robi spódnica i torba

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Doda to ulubienica markowych rzeczy. Ostatnio opisywaliśmy, że do eleganckiej sukienka dopasowała buty warte 5759 złotych (Doda nagrywa czołówkę, a my patrzymy na buty. Ma je też Agnieszka Woźniak-Starak. Są genialne, ale cena rozbraja). Nie dziwi więc, że i tym razem ważnym elementem jej "looku" był drogi akcent. Beżowy zestaw dopełniła sznurowanymi sandałkami na wysokim obcasie oraz piękną torbą "sac de jour" od Saint Laurenta. Cena? Około osiem tysięcy złotych.

Choć nie wszyscy mogliby odwzorować w stu procentach stylizację Dody, komplementów nie brakowało:

Śliczna jak zawsze!

Super wyglądasz, jest moc!

Chcę ten zestaw! Teraz, już! - czytamy.

Niektórzy pewnie uznają, że Doda znów prowokuje odważną stylizacją, odkrywając sporo ciała, ale nam ten "look" bardzo przypadł do gustu. Może nie jest to idealna propozycja na jesienne dni, ale estetycznie bardzo trafiona.

