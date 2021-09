28 września w słynnej londyńskiej sali koncertowej Royal Albert Hall odbyła się premiera długo wyczekiwanego filmu "Nie czas umierać". Początkowo miał się on pojawić w kinach w kwietniu 2020 roku, jednak produkcja była wielokrotnie przekładana ze względu na pandemię. Gwiazdy chętnie więc przybyły na uroczyste wydarzenie, a wśród nich znalazły się największe nazwiska, w tym Daniel Craig czy Ana de Armas, którzy zachwycili swoimi stylizacjami. Na czerwonym dywanie pojawiła się również rodzina królewska. W końcu nie mogła przegapić kolejnych przygód agenta Jej Królewskiej Mości!

Rodzina królewska na premierze "Nie czas umierać". To księżna Kate jest prawdziwą dziewczyną Bonda! Camilla mogła się bardziej postarać

Na premierę jako jedni z ostatnich przybyli księżna Kate i książę William. Para rzadko pokazuje się na tego typu wydarzeniach, jednak jak już to robi, to z wielką klasą. Middleton pojawiła się w pięknej złotej sukni od Jenny Packham, która w całości była pokryta mieniącymi się dodatkami. Przód miał delikatny dekolt, a zwężenie w talii podkreśliło wysportowaną figurę żony przyszłego króla. Tył robił równie wielkie wrażenie - przypominał bowiem pelerynę, która ciągnęła się po ziemi. Kate dobrała do kreacji ciężkie, złote kolczyki, a włosy zdecydowała się spiąć. Książę William postawił natomiast na klasyczny czarny smoking.

Księżna Kate, książę William AP

Na wydarzeniu pojawili się także książę Karol i księżna Camilla, która wybrała zabudowaną suknię z koralikami, w odcieniu błękitu. Ich zdjęcia, a także Kate i Williama znajdziecie w naszej galerii.

Jak oceniacie stylizację pary książęcej?

