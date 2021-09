Informacja o tym, że Ben Affleck i Jennifer Lopez wrócili do siebie po wielu latach, zelektryzowała media i fanów obojga. W lipcu na Instagramie znajomej gwiazd pojawiło się pierwsze wspólne ujęcie pary. Niedługo później piosenkarka sama opublikowała na swoim profilu zdjęcie, na którym całuje aktora. Para nie kryje się ze swoim szczęściem, co widać na najnowszych zdjęciach fotoreporterów.

REKLAMA

Zobacz wideo Koleżanka Jennifer Lopez i Bena Afflecka pokazała ich pierwsze wspólne zdjęcie w sieci

"Hotel Paradise 4". Launo i Darek są ze sobą po programie? Mężczyzna komentuje

Jennifer Lopez i Ben Affleck wymieniają się czułościami na wspólnej przechadzce

Jennifer Lopez i Ben Affleck w ostatnich dniach byli widziani na spacerze w Madison Square Park. Piosenkarka miała ma sobie długą sukienkę w różnych odcieniach zieleni, na którą narzuciła pasujący do kreacji płaszcz w kratę. Stylizację uzupełniła butami na wysokim obcasie, które wydawały się mało wygodne do przechadzki. Aktor natomiast postawił na stonowany zestaw, na który złożyły się ciemne dżinsy, koszulka oraz narzucona na nią marynarka. Podczas spaceru szczęśliwa para trzymała się za ręce. Obie gwiazdy tuliły się też do siebie i z czułością patrzyły sobie w oczy. Nie ma wątpliwości, że tych dwoje łączy prawdziwe uczucie.

Jennifer Lopez i Ben Affleck TYJA/East News

To kolejne takie romantyczne ujęcia Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Na początku września zakochani pojawili się razem na festiwalu w Wenecji. Była to ich pierwsza oficjalna impreza od czasu zejścia się. Wtedy również nie szczędzili sobie romantycznych gestów. Fotoreporterom udało się nawet uchwycić pocałunek obojga. We Włoszech aktor miał też okazję do tego, żeby wykazać się przed swoją partnerką. Było to podczas incydentu na lotnisku Wenecja-Marco Polo. Para miała tam wtedy do czynienia z napastliwym mężczyzną, który chciał zrobić sobie wspólne zdjęcie z nimi. Wtedy aktor odepchnął fana od Jennifer Lopez.

"Love Island ". Andzia przewiduje, kto wróci z Casa Amor w parze. Zareagowała na Arka