Po niedawnych ograniczeniach koncertowych, jakie związane były z pandemią, wiele gwiazd estrady wróciło do koncertowania. Przy tej okazji wokalista popularnej grupy D-Bomb udzielił wywiadu, w którym wyznał, że rozwiódł się z żoną.

Bartek Padyasek z D-Bomb rozstał się z żoną

Wokalista discopolowej grypy Bartek Padyasek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Jednak jego wpisy zwykle dotyczą koncertów i kariery. Dlatego dużym zaskoczeniem dla fanów piosenkarza okazała się informacja o rozwodzie.

W rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" Bartek Padyasek wyjawił jego szczegóły. Wokalista rozstał się ze swoją żoną po 12 latach małżeństwa. Jako powód rozpadu związku piosenkarz podał... pandemię. W jej czasie nie mógł koncertować i bardzo dużo czasu spędzał w domu z żoną. Niestety nie wpłynęło to dobrze na ich wzajemne relacje. Jednak potrafili zakończyć swoje małżeństwo z klasą. Wokalista grupy D-Bomb wyznał, że rozprawa rozwodowa trwała zaledwie 22 minuty. Trzeba przyznać, że to rekordowo szybkie rozstanie. Oznacza też, że byli małżonkowie potrafili szybko dojść do porozumienia i nie ma między nimi żadnych niedomówień w kwestiach formalnych.

Bartek Padyasek, to wokalista disco polo, frontman i jeden z założycieli grupy D-Bomb. Ich najbardziej znane przeboje to "O Ela, Ela", "Jeżeli to grzech", czy "Oczy pełne łez".

Zespół przeżywał wzloty i upadki, jednak koncertuje od 2008 roku. Po raz pierwszy można było ich usłyszeć na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie. Rok później grupa włączyła do swojego repertuaru oprócz muzyki dance także utwory w gatunku disco polo.