Gdziekolwiek się pojawią, wzbudzają zainteresowanie fanów. Oprócz wszystkiego o ich życiu prywatnym, internauci ciekawi są także ciekawostek na temat ich wyglądu. Ile wzrostu mają gwiazdy polskiego show-biznesu? Specjalnie dla was sprawdziliśmy niektóre osoby i już wiemy.

Wzrost niektórych gwiazd zaskakuje. Jak wysokie są gwiazdy polskiego show-biznesu?

Marcin Prokop należy nie tylko do najwyższych prezenterów telewizyjnych, ale i mężczyzn w ogóle. Dziennikarz w pierwszych latach swojej kariery wciąż słyszał pytanie, ile ma wzrostu. Zwłaszcza, kiedy zaczął prowadzić "Dzień dobry TVN" z Dorotą Wellman, gdzie duża różnica wzrostu pomiędzy prowadzącymi jest bardzo widoczna. Ta informacja na jego temat jest także jedną z najczęściej wyszukiwanych przez internautów. Prowadzący "Mam talent!" ma aż 206 cm wzrostu.

Dorota Wellman, Marcin Prokop KAPIF

W przypadku modelek uzasadnione jest, że powinny być one wysokie. Anja Rubik, która odnosi sukcesy na światowych wybiegach i jest jedną z najsławniejszych osób w branży, ma idealny wzrost do prezentowania ubrań od projektantów. Polska supermodelka mierzy 179 cm wzrostu. Za idealny w tym zawodzie uznaje się przedział między 174 a 180 cm.

Gwiazdy w 'naked dress' na Met Gali 2021. Anja Rubik Fot. Agencja Gazeta/ Evan Agostini

Ewa Chodakowska jedna z najpopularniejszych gwiazd fitnessu, nazywana "trenerką wszystkich Polek", choć wygląda na wysoką, jest przeciętnego wzrostu. Wiele kobiet zazdrości jej figury, a jeszcze więcej zawdzięcza wdrożenie zdrowych nawyków. Ile wzrostu ma ta propagatorka zdrowego stylu życia? Ewa Chodakowska ma 166 cm wzrostu.

Ewa Chodakowska, Gala Joy Influencer Roku 2019 KAPIF

Podobnie jest z inną gwiazdą fitnessu. Anna Lewandowska często sprawia wrażenie bardzo drobnej osoby, zwłaszcza, kiedy pozuje na zdjęciach ze swoim mężem i dziećmi. Często w sportowych stylizacjach i butach - żona Roberta Lewandowskiego wydaje się bardzo niska. Tymczasem ma ona o dwa centymetry więcej niż Ewa Chodakowska. "Lewa" mierzy 168 cm wzrostu.

Anna Lewandowska Fot. Instagram/ annalewandowskahpba

Jak wiadomo, w dyscyplinie sportu, którą są skoki narciarskie, wysoki wzrost się nie przydaje, a nawet utrudnia sprawę. Doskonale wie o tym Adam Małysz. To, że jest niewysoki, ułatwiło mu osiągnięcie wielkich sukcesów w tej dziedzinie. Orzeł z Wisły i jego żona są podobnego wzrostu, co widać na wspólnych zdjęciach. Były skoczek mierzy 170 cm.

Adam Małysz, Iza Małysz KAPiF

A jak w zestawieniu wypada pierwsza dama? Otóż Agata Duda nie należy do najniższych. Śmiało mogłaby konkurować z modelkami. Na wspólnych zdjęciach z mężem wygląda, jakby była od niego wyższa, lecz to złudzenie. To przez szpilki. Żona Andrzeja Dudy nie może sobie w tym przypadku pozwolić na zbyt wysokie obcasy. Należy do wysokich kobiet - ma 179 cm wzrostu. Natomiast prezydent mierzy zaledwie trzy centymetry więcej, bo 182 cm.

Agata Duda podczas 'Narodowego Czytania' fot. East News

Z kolei do niskich kobiet zalicza się Katarzyna Cichopek. Jest też jedną z najniższych osób wśród prowadzących programy telewizyjne. Gospodyni "Pytania na śniadanie" ma bowiem 158 cm wzrostu.

Katarzyna Cichopek instagram.com@katarzynacichopek

Do najwyższych polskich aktorów należy Tomasz Kot. W wielu produkcjach, w których brał udział, dało się zauważyć, że jest wysoki. Kiedyś w jednym z wywiadów wspominał, że z powodu wzrostu nie wróżono mu kariery filmowej, a raczej to, że będzie grał "drabów Janosika". Jednak okazało się, że został jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Na planie często trzeba tuszować jego wzrost, choćby ze względu na dużą różnicę pomiędzy nim a filmową partnerką, jednak reżyserzy dają sobie z tym radę. Tomasz Kot ma 199 cm wzrostu.

Tomasz Kot KAPIF