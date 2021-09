Za nami kolejny odcinek 12. już edycji "Tańca z Gwiazdami". Do tej pory emocje wzbudza decyzja widzów, którzy zdecydowali, żeby z programem tym razem pożegnała się Kinga Sawczuk i partnerujący jej Jakub Lipowski. Głośno jest też o wypowiedzi Andrzeja Piasecznego, który uderzył w rozstanie Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego. Teraz okazuje się, że było więcej momentów, o których można mówić jeszcze dzień po emisji, a które nie były tak rzucające się w oczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kinga Duda przyjmie zaproszenie?

"Taniec z Gwiazdami". Jedna z tancerek zaliczyła upadek

Okazuje się, że do dość niebezpiecznej sytuacji doszło podczas pierwszego tańca Łukasza Jurkowskiego i Wiktorii Omyły. Tym razem towarzyszyła im także partnerka życiowa Jurasa, Paulina Powierza - taki był koncept w odcinku. Zatańczyli tango, podczas którego zawodowa tancerka zaliczyła upadek. Poślizgnęła się na szarfie. Na szczęście tancerce nic się nie stało.

Bomba odpowiada na krytykę pod swoim adresem. Zarzucano jej "gwiazdorzenie"

Mimo to otrzymali 31 punktów, a jurorzy nie wspomnieli podczas oceny o małym wypadku. O całej sytuacji opowiedzieli więc podczas filmu, który nagrali po zakończeniu programu. Został on opublikowany na profilu na Instagramie uczestnika:

To się zdarza nawet najlepszej mistrzyni, jaką jest Wiki - tłumaczył.

Wieniawa zdradziła, czemu nie przyznawała się do związku z Rozbickim

Także internautom przypadł do gustu ich wspólny taniec. Na oficjalnym profilu programu zostawili wiele miłych słów. "Ogień", "To już jest naprawdę mega!", "Super taniec" - to tylko niektóre z komentarzy. Widzowie także docenili ich wysiłek i dali im szansę pojawienia się w następnym odcinku.

A wy zauważyliście upadek Wiktorii?