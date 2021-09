Dorota Szelągowska znana jest z prowadzonych przez siebie programów o tematyce wnętrzarskiej. W formatach takich, jak chociażby "Totalne remonty Szelągowskiej" można oglądać przeprowadzone przez nią metamorfozy domów i mieszkań. Ostatnio na InstaStories mówiła o swoim prywatnym projekcie związanym z Centrum Zdrowia Dziecka. Przy okazji obserwatorzy usłyszeli ważną informację dotyczącą córki gwiazdy.

Dorota Szelągowska o zdrowiu córki. Wanda ma wadę serca

Dorota Szelągowska wspomniała, że po raz kolejny znajdzie się we wspomnianej placówce. Okazało się, że wcześniej była tam ze swoją córką Wandą, która ma wadę serca. Z tego też powodu musiała znaleźć się pod specjalistyczną opieką pracowników Centrum Zdrowia Dziecka. Dla projektantki wnętrz nie było to łatwe doświadczenie.

Jadę do Centrum Zdrowia Dziecka. Tym razem już nie jako mama pacjenta. Moja córka ma wadę serca, więc jakiś czas temu spędziłam tam trochę czasu. I to było naprawdę trudne doświadczenie, chociaż też bardzo ubogacające. Myślę, że każdy powinien raz na jakiś czas tak się zderzyć z tym, co jest ważne - słyszymy na opublikowanych przez nią nagraniach.

Projektantka wnętrz we wspomnianej placówce medycznej przeprowadza remont łazienki. Znajdą się w niej pralka i suszarka, których do tej pory tam brakowało. Dorota Szelągowska zaznaczyła, że jest to jej prywatna inicjatywa. Jest bowiem zdania, że trzeba pomagać innym, jeśli ma się taką możliwość.

Myślę, że trzeba zwracać różne rzeczy, jak się ma dużo - wspomniała.

Wyraziła przy tym wdzięczność wszystkim osobom, które chętnie zaangażowały się w tę inicjatywę. Prosiła też, by trzymać kciuki za powodzenie jej projektu.

