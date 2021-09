Pomiędzy Darkiem i Launo podczas pobytu na Zanzibarze narodziła się silna, koleżeńska więź. Uczestniczka dokładała wszelkich starań, by barman pozostał w "Hotelu Paradise" jak najdłużej, robiła to nawet kosztem znajomości z Natką. W rozmowie z uczestnikami przyznała również, że pewnej nocy Darek był bohaterem jej erotycznego snu. Czy to oznacza, że Launo zauroczyła się mężczyzną?

Zobacz wideo Klaudia El Dursi wybaczyłaby zdradę? "Zależy od sytuacji - czy to po pijaku, czy na trzeźwo..."

"Hotel Paradise". Darek słodzi Launo na Instagramie

Tak domniemają wnikliwi widzowie i internauci. Pod najnowszym zdjęciem dziewczyny, do którego pozuje w seksownej bieliźnie, pojawił się komentarz od Darka. Uczestnik "Hotelu Paradise" nawiązał we wpisie do snu Launo. Tym samym zasugerował, że zdjęcie dziewczyny niezwykle przypadło mu do gustu.

Launo, bo zaraz i mnie się coś przyśni - Klaudia zaregowała śmiechem na słowa kolegi z Zanzibaru.

"Hotel Paradise". Launo utrzymuje kontakt z uczestnikami? "Z małym wyjątkiem"

Fotografię wytatuowanej brunetki skomentowali również inni uczestnicy czwartej edycji popularnego bikini reality. W sekcji komentarzy odnajdziemy wiadomości od Natki, Marii czy Karoliny. Wygląda więc na to, że hotelowa ekipa utrzymuję ze sobą kontakt również po powrocie do Polski. Domniemania te zresztą potwierdziła niedawno sama Launo.

W instagramowej relacji wyznała, że ma kontakt ze wszystkimi rezydentami zanzibarskiego hotelu "z małym wyjątkiem". Kim jest ten wyjątek? Najprawdopodobniej to Wiktoria, która przez długi pobyt w hotelu była okłamywana przez Launo. Kulturystka zwierzała się partnerce Przemka z największych tajemnic, Klaudia później to wykorzystywała.

