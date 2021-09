Dzięki grze w hitowym serialu TVP2 "M jak miłość" Iga Krefft może cieszyć się niemałą popularnością. Do rodziny Mostowiaków artystka dołączyła, mając zaledwie 12 lat. Jej partner, którego przedstawiła niedawno w sieci, zagrał razem z nią w filmie.

Iga Krefft z ukochanym. Kim jest Wiktor Ejryszew?

Na Instagramie Iga Krefft zamieściła ostatnio zdjęcie ze swoim ukochanym. Napisała, że jest z nim już od pięciu lat, a ich związek układa się doskonale. Przy okazji aktorka wyznała, że jej poprzednie miłości nie zakończyły się dobrze.

Ten pan moje serce skradł już pięć lat temu i moje dotychczas łamane serce zreperował w ciągu tych pięciu lat. Czekałam na niego długo i nie wiem skąd, ale pewnego dnia wiedziałam, że to coś wyjątkowego! Nie uwierzycie, może, ale ten pewien dzień to był 28 lipca, pięć lat temu, czyli dzień pierwszego mojego pełnowymiarowego koncertu ofeliowego! Kiedyś może podzielę się bardziej moimi miłosnymi historiami! Tymczasem kocham go i nie przestanę! - wyznała aktorka.

Mężczyzna widoczny na fotografii we wpisie artystki to Wiktor Ejryszew. Jest on, podobnie jak Iga zawiązany zawodowo z filmem. Pisze scenariusze i próbuje swoich sił jako reżyser. Spełnia się też jako autor skeczy. Nie jest aktorem, ale w 2017 roku pojawił się gościnnie w 1305 odcinku telenoweli "M jak miłość". Wcielił się tam w postać studenta, jednego z klientów pensjonatu "Siedlisko", które filmowa Ula prowadzi w Grabinie. Nie chciał zapłacić właścicielce za pobyt, co doprowadziło do wybuchu konfliktu.

Iga Krefft wspomniała też we wpisie o swojej muzycznej działalności. Artystka nagrywa piosenki i występuje pod pseudonimem Ofelia.