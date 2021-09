Anja Rubik już od kilku lat jest twarzą kampanii #sexedpl, która ma na celu edukację społeczeństwa w kwestii seksualności. Modelka wraz z zapraszanymi ekspertami i znanymi osobami przybliżała kwestie związane m.in. z antykoncepcja, świadomą zgodą na seks, tolerancją czy samoakceptacją. Nie od dziś wiadomo, że minister edukacji Przemysław Czarnek ma zupełnie inne podejście do tych kwestii niż Anja Rubik i spora część społeczeństwa. Czy modelka spotkałaby się z nim na rozmowę, aby poruszyć tematy, którymi się zajmuje?

Anja Rubik spotkałaby się z ministrem Czarnkiem? Jest jeden warunek

Wypowiedzi Przemysława Czarnka, chociażby ta o cnotach niewieścich, często budzą oburzenie i kontrowersje. Anja Rubik chciałaby, aby społeczeństwo miało dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej, by nie mieć braków. Z nowej rozmowy modelki z "Newsweekiem" wynika, że Anja Rubik uważa, że właśnie brak wiedzy Przemysława Czarnka na tematy związane z seksualnością to powód, przez który wygłasza on tak zaskakujące opinie.

Widać u niego ogromne braki i chciałabym mu pomóc. Ludzie, którzy mówią to, co on mówi, są to osoby, które się bardzo boją. Powodem jest niewiedza - wyznaje dobroduszna Anja Rubik w rozmowie z "Newsweekiem".

W rozmowie z tygodnikiem modelka wyznała, że chętnie spotkałaby się z ministrem, jednak nie w cztery oczy. W spotkaniu musieliby towarzyszyć także eksperci.

W takiej samej formule spotkałabym się z panem Czarnkiem, bo minister potrzebuje wyedukowania - wyznała.

Widać, że Anja Rubik jest przygotowana na ewentualne spotkanie i ma przemyślany plan na tę okoliczność. Pytanie tylko, czy Przemysław Czarnek zgodziłby się na rozmowę z nią. Odpowiedzcie sobie na to sami.

