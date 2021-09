Agnieszka Woźniak-Starak i Doda nie pałają do siebie sympatią. Panie poróżniły się w lutym 2014 roku, kiedy doszło między nimi do szarpaniny w jednym z chorzowskich klubów. Piosenkarka była wściekła na dziennikarkę, kiedy ta w swoim programie "Na językach" oczerniła jej bliskich z Ciechanowa. Od tamtego czasu Rabczewska nie jest promowana przez TVN, z którym na co dzień związana jest Woźniak-Starak. Nie zmienia to jednak faktu, że panie mogą stanowić dla siebie inspirację lub po prostu uwielbiać te same modowe perełki. Sami spójrzcie. Tym razem połączyły je buty.

Doda nagrywa czołówkę, a my patrzymy na buty. Ma je też Agnieszka Woźniak-Starak. Są genialne, ale cena rozbraja

W połowie sierpnia w kinie Helios w warszawskim Blue City pojawiła się Agnieszka Woźniak-Starak, która poprowadziła część otwarcia podczas premiery "Czarnej owcy". Dziennikarka postawiła na ciemny "look", do którego dopasowała torbę od Balenciagi oraz mieniące się w blasku fleszy sandałki na szpilce od Mach&Mach.

Doda z kolei wskoczyła w buty projektu gruzińskiej marki w poniedziałek podczas nagrań czołówki do jej pierwszych warsztatów online, które zatytułowała: "spie*****ć sobie życie prywatne i tanecznym krokiem wyjść z czarnej du*y".

Doda, Agnieszka Woźniak-Starak screen IG / KAPiF

Musimy przyznać, że srebrne sandałki lepiej pasują do stylizacji Rabczewskiej, co nie zmienia faktu, że portfel obu pań nieco się uszczuplił. W polskim sklepie z markami luksusowymi za opisywane wyżej buty należy zapłacić aktualnie 5759 złotych.

Buty Mach&Mach screen Moliera2

