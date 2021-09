Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" wywołał sporo kontrowersji. Wszystko przez oceny jurorów i głosowanie widzów. Pożegnaliśmy Kingę Sawczuk, znaną jako "Kompleksiara". Fani programu dają upust swojemu niezadowoleniu na oficjalnym profilu na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kinga Duda przyjmie zaproszenie?

"Taniec z Gwiazdami". Odpadła Kinga Sawczuk. Zdaniem internautów, z programem powinna pożegnać się Sylwia Bomba

Sawczuk i Lipowski zatańczyli dwa razy. Zaprezentowali sambę i foxtrota, w jednym z wystąpień towarzyszył im brat youtuberki, Kacper. Jak się okazało, to właśnie oni zostali najmniej docenieni w głosowaniu.

Piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Z programu odpadła faworytka

Widzowie się nie zgadzają, a oto przykładowe komentarze:

Nie będę więcej oglądać tego żenującego programu.

Masakra... Byli najlepsi! Kinga, ten dzisiejszy taniec - WOW.

Nie głosujący zadecydowali, tylko wy - niektórzy naprawdę ostro się oburzyli.

Wielu uważa, że decyzja jest niesprawiedliwa, a ostatni raz powinna była zatańczyć Sylwia Bomba.

Więcej nie oglądam. Bardzo słabo, kiedy ktoś kto nie nadaje się do "Tańca..." zostaje, a mega fajnie tańcząca Kinia odpada. Niektórzy niestety powinni zostać na kanapie.

Kinga odpadła, a słaba Sylwia tańczy dalej. Masakra.

Mega niesprawiedliwe! Nie jestem jej fanką, ale dziewczyna była genialna! Zostały pary, które nie sięgają jej do pięt. Oby chociaż Piotrek wygrał, a nie ktoś typu Bomba - piszą ze szczerością.

"Taniec z Gwiazdami". Piaseczny uderza w Kossakowskiego i Wojciechowską

Głos zabrała także Iza Małysz. Nagrała live'a, który podpisała: "Nie zgadzamy się, że @kingasawczuk odpadła". Taką samą teść przekazała na nagraniu. Towarzyszyła jej mama, która uważa to samo, co ona. Materiał zniknął jednak z jej tablicy. To, co jeszcze możemy zobaczyć na poniższym screenie, to komentarz Bomby. Jak widać ona sama nie zgadza się z decyzją widzów.

Iza Małysz z mamą Instagram.com/ izamalysz

Małysz to niejedyna znana osoba, która wsparła Kingę. Komentarz na oficjalnym profilu programu zostawiła także m.in. Maffashion. "Tańczyli świetnie"- oceniła. A wy co uważacie?