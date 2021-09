"Hotel Paradise" bardziej niż program randkowy, zaczyna przypominać obóz przetrwania. Uczestnicy zacięcie rywalizują o pozostanie na Zanzibarze, rezygnując nawet z wartości, o których tak chętnie opowiadali na początku show. Sytuacja jest najbardziej napięta przed tzw. rajskim rozdaniem, po którym zawsze ktoś wraca do domu. Dominują spiski, konspiracje i kłamstwa. Nie inaczej było w poniedziałkowym odcinku.

"Hotel Paradise". Uczestnicy spiskują i kłamią, aby utrzymać się w programie

Uczestnicy "Hotelu Paradise" postanowili zrobić wszystko, aby "uratować" Darka. Uknuli plan zamiany par, ale nie chcieli informować o nim Natki. Kobieta od dawna podkreśla, że czuje się w grupie jak marionetka.

Natka w ogóle się nie spodziewa, że Przemek do niej podejdzie. Twierdzi, że chce w programie tworzyć relację i zatrzyma Mateusza - powiedziała Launo.

Plan nie do końca spodobał się Przemkowi, który poczuł się zagrożony. Jeśli Natka nie zachowałaby się lojalnie, to on wróciłby do domu. Stwierdził, że lepiej będzie, jeśli odeślą Janka, który jest nowym uczestnikiem. W tych spiskach można się pogubić.

Nagroda roku za fałsz trafia do...?

Edycja o niczym. Jedynie knucie, spiskowanie, zero zainteresowań. Nie da się tego oglądać.

Po takich zachowaniach poznaje się naturę człowieka - komentowali na Instagramie internauci.

"Hotel Paradise". Rajskie rozdanie

Na rajskim rozdaniu okazało się, że spiski, aby uratować Darka, okazały się zupełnie nieprzydatne. Mężczyzna zachował się honorowo i wybrał Natkę, ale... ona nie wybrała jego.

Niektórzy potracili wartości i ideały - powiedział Darek.

Po odpadnięciu uczestnika pozostali wyspiarze nie kryli emocji. Natomiast Natka w końcu zagrała zgodnie z własnym sumieniem.