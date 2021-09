Pod koniec lipca Mary Komasa ogłosiła radosną nowinę i pochwaliła się, że jest w ciąży. Wówczas przyznała, że starania o dziecko trwały bardzo długo. Wszystko przez endometriozę, z którą artystka zmagała się od lat.

REKLAMA

Mary Komasa o walce z endometriozą. "Uczucie, jakby ktoś rozkrajał cię żywcem"

Mary Komasa pokazała blizny na ciążowym brzuchu

Mary Komasa, kiedy ogłosiła, że zostanie matką, w instagramowym wpisie przyznała, że myślała, że nigdy nie zajdzie w ciążę. Nic dziwnego, że kiedy po latach walki, terapiach i operacjach, udało jej się to, nie kryła swojego szczęścia. Artystka od czasu ogłoszenia ciąży sporadycznie publikuje zdjęcia ukazujące jej stan. Teraz takie fotografie znalazła się na jej profilu i to nie bez powodu. Mary ponownie nawiązała do endometriozy i pokazała blizny na swoim ciele.

Blizny na moim brzuchu będą mi zawsze przypominały o mojej walce z endometriozą. Ciężkiej walce, która wiele razy zostawiała mnie kompletnie bez sił i bez nadziei, że może być lepiej! Jedyne co dodawało otuchy to świadomość, że nie jestem w tym sama! Jest nas endowojowniczek cała armia na świecie! I wasze wsparcie było i jest jak tarcza ochronna! - napisała na Instagramie.

Mary Komasa nie jest jedyną gwiazdą, która zmagała się z endometriozą. O chorobie móiła także Hanna Lis, a także modelka i aktorka, Karolina Szymczak.

Karolina Szymczak szczerze o endometriozie: Wykryto u mnie guza wielkości grejpfruta [PLOTEK EXCLUSIVE]

Endometrioza - co to jest?

Endometrioza to poważna choroba, która polega na rozroście błony śluzowej macicy (czyli endometrium) poza jamą macicy. Endometrioza objawia się między innymi silnym bólem podbrzusza. Obecnie jest chorobą nieuleczalną, można jedynie niwelować jej skutki. Więcej o endometriozie przeczytasz tutaj.

Mary Komasa jest dumna z brata. Cieszy się z nominacji do Oscara "Bożego Ciała"