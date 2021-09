Biel to kolor już na zawsze kojarzący się z Kasią Tusk. Blogerka i córka Donalda Tuska każde zdjęcie, które umieści na swoim profilu na Instagramie, starannie dobiera do stworzonego contentu. To subtelne i jasne ujęcia pokazujące wnętrza jej mieszkania, stylizacje i dodatki.

Zobacz wideo Ciężarna Kasia Tusk z rodziną w Toskanii

Kasia Tusk pokazała nowe zdjęcia mieszkania. Uwagę przyciąga zlew

Kasia Tusk pokazała sypialnie

Pomieszczeniem, które chętnie pokazuje Kasia Tusk, jest sypialnia w jej sopockim mieszkaniu. Zazwyczaj jednak nie widzimy całego wnętrza, a jedynie fragment, który znalazł się na zdjęciu. Tym razem udostępniła jednak fotografie ze znaczną jej częścią - ogromnym łóżkiem i oknem. Tutaj również dominuje biel, pojawia się też jasne drewno. Za sprawą dodatków, np. poduszek w różnych kolorach, nie jest jednak przytłaczająco ani sterylnie. Blogerka zadbała także o klimatyczne oświetlenie, które pomaga jej w tworzeniu zdjęć na bloga.

InstaStories Kasi Tusk instagram

Spójrzcie na okno - piękny widok na zielony jeszcze ogród od razu zwraca uwagę. Całość jest tak uporządkowana, że przypomina wnętrze czterogwiazdkowego hotelu. Gdyby nie osobiste elementy w postaci książek, poduszek czy zdjęcia na parapecie, może by tak pomyśleć. Tym razem na fotografii znalazła się jeszcze jej starsza córka, którą ostatnio coraz częściej pokazuje na Instagramie.

Cóż się dziwić - w końcu Tusk to estetka, o czym możemy przekonać się, patrząc na wszystkie jej zdjęcia na Instagramie i blogu. Stylowo się urządziła?

