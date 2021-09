W ostatnią niedzielę Anna Mucha wybrała się do przepięknego Łańcuta, perły Podkarpacia. W Łańcucie można się zakochać, bo jest i wspaniały Zamek, dawna siedziba magnackich rodów Lubomirskich i Potockich, jest przepiękna Synagoga, czy wreszcie Storczykarnia, zapewniająca chwile relaksu i ciszy. Coś dla siebie znajdą też tu na pewno wytrawni gourmandyści – a do taki należy Anna Mucha – bowiem gastronomiczna oferta Łańcuta jest szeroka.

REKLAMA

Ale Annie Musze, która Łańcut wybrała na miejsce swej najnowszej peregrynacji, smak łańcuckich atrakcji zepsuła cena, jaką musiała zapłacić za przejazd z lotniska Rzeszów – Jasionka do samego urokliwego miasteczka.

Zaraz wam pokażę ciekawostkę. Za przejazd taksówką z lotniska. No nie są to warszawskie ceny. To jest, słuchajcie, dwa razy drożej niż bilet lotniczy z Warszawy do Rzeszowa. Także tak. Taka niespodzianka - relacjonowała.

Anna Mucha: No nie są to warszawskie ceny

Licznik taryfy pokazał bowiem 181 zł. Czego aktorka nie mogła długo jeszcze przeboleć. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to rzeczywiście jest z tymi taksówkami. Otóż rekomendowane przez sam Port Lotniczy "Rzeszów–Jasionka" korporacje to Taxi Rzeszów oraz Super Taxi. Cennik obu firm jest dobrze widoczny na stronach, i jest niemal identyczny (minimalna różnica dotyczy tylko opłaty za godzinę postoju, co nie będzie nas w tym przypadku interesować). A zatem: opłata początkowa wynosi w obu przypadkach 7 zł, oplata za 1 km w strefie 1 – 2,40 zł, za 1 km w strefie 1 w niedzielę, święta lub między godz. 22 a 6 rano – 3,60 zł. 4,80 zł zapłacimy za kilometr, jeśli wyjedziemy w dzień powszedni, między 6 a 22, poza strefę 1, wreszcie 7,20 zł za kilometr to opłata niedzielno-świąteczna (lub nocna) poza strefą 1.

Zadzwoniliśmy zresztą do obu korporacji, by potwierdzić obowiązujące stawki – no nie chce być inaczej.

Zobacz wideo

Podróż do Łańcuta z Rzeszowa to wyjazd poza taką strefę, na dodatek odbywała się ona w niedzielę, kiedy obowiązuje wspomniana 4 taryfa. Dystans z lotniska do centrum Łańcuta to circa25 kilometrów. 25 pomnożone przez 7,20 daje 180. Plus opłata początkowa 7 zł. Ergo – taki kurs wg oficjalnych stawek wynosi po prostu ok. 180 zł.

No nie są to warszawskie ceny – żaliła się aktorka

Standardowa opłata za 1 km w 4 strefie w warszawskich korporacjach waha się od 6 do 9 zł za kilometr – wynika z cenników na oficjalnych stronach internetowych stołecznych firm taksówkarskich. Rzeszowskie standardy nie odbiegają zatem zbytnio od tych warszawskich.

Szerokości dla wszystkich!