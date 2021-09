Zaginięcie Gabby Petito zmotywowało internetowych twórców do podjęcia większej aktywności w sieci. Najpierw królował hashtag #FindGabby, by następnie (po odnalezieniu zwłok influencerki) ustąpić miejsce znacznikowi #JusticeForGabby. Niektórzy prowadzą nawet prywatne śledztwa. Co z nich wynika?

4 Instagram/ @gabspetito Otwórz galerię Na Gazeta.pl