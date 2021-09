Celebryci chętnie pokazują w sieci swoje codzienne życie. Jednym z jego elementów jest jazda po mieście. Jakie auta wybrały gwiazdy?

Agnieszka Woźniak-Starak fanka motoryzacji

Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z bardziej znanych fanek motoryzacji. Swoje pierwsze auto otrzymała od rodziców na 18. urodziny. Miał to być kultowy "garbus", jednak ojciec postawił na pojazd, którego nie będzie musiał ciągle naprawiać. Teraz dziennikarka przemieszcza się elektryczną Teslą, ale chętnie korzysta też z Jaguara F-Type. Ceny nowych modeli tego auta wahają się od 265,900 do 695,300 złotych.

Anna Lewandowska stawia na wygodę

Anna Lewandowska porusza się po Warszawie luksusowym Mercedesem AMG G 63 4MATIC. Model terenowego pojazdu, którym dysponuje trenerka, ma kolor czerwony. Cena tego samochodu to koszt ok. 1 miliona złotych! Wcześniej gwiazda poruszała się Mercedesem G63 AMG o wartości ok. 800 tys. zł. Widać, że żona naszego najlepszego piłkarza jest fanką mercedesów, bo widywana była również w innym modelu tej marki, wartym blisko 300 tys. zł GLE 450.

Klaudia Halejcio bezpieczeństwo i komfort jazdy

Klaudia Halejcio dość często zamieszcza w sieci relacje, na których widzimy ją we wnętrzu samochodu. Aktorka, która od niedawna jest mamą małej Nel, stawia na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Dlatego wybrała Mercedesa GLC Coupé. Ten model jest wart ponad 200 tys. złotych.

Małgorzata Socha promuje markę

Małgorzata Socha nie ukrywa, że jest ambasadorką jednej z marek samochodowych. Gwiazda "Przyjaciółek" jest wielką fanką SUV-ów. Ceni też sobie ekologię. Dlatego promuje elektryczny model Mercedesa EQC 400 4MATIC, który może przejechać do 400 kilometrów na jednym ładowaniu. Ceny tego luksusowego pojazdu startują od 300 tys. złotych.

Małgorzata Rozenek-Majdan wybiera rodzinne modele

Małgorzata Rozenek-Majdan razem z rodziną zrobiła furorę wakacyjną podróżą kamperem. To jednak niejedyna przygoda "Perfekcyjnej" z motoryzacją. Ona podobnie jak Małgorzata Socha stawia na rodzinne SUV-y. Na co dzień jeździ czarnym BMW X7. Model, który wybrała, wart jest blisko 600 tys. zł. Chętnie fotografuje się też na tle terenówek.

Marina Łuczenko-Szczęsna i... samolot

Wszystkich celebrytów przebija jednak Marina Łuczenko-Szczęsna. Żona naszego bramkarza podróżuje się prywatnym samolotem! Jest on prezentem od Wojciecha Szczęsnego. Dzięki osobistej maszynie piosenkarka może szybko się przemieścić, nie zważając na rejsowe loty.

Nie wiadomo, ile warty jest samolot Mariny.