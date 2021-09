Krystyna Janda bardzo rozsądnie podchodzi do obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. W mediach społecznościowych apeluje do Polaków o rozwagę i promuje akcję szczepień. Sama zaszczepiła się pierwszą dawką już na początku roku wraz z grupą zero, co spotkało się z niemałą krytyką. Zarzucano jej wówczas, że skorzystała ze statusu gwiazdy i załatwiła sobie wcześniej szczepionkę, na którą czekało tak wiele osób. Sama zainteresowana tłumaczyła, że nikomu szczepionki nie zabrała. Teraz okazuje się, że jest już po trzeciej dawce.

Krystyna Janda zaszczepiła się poza kolejnością. Teraz porównuje się do Elvisa Presleya

Krystyna Janda chwali się, że już zaszczepiła się trzecią dawką

Trzecia dawka szczepień jest przeznaczona dla medyków, osób powyżej 50. roku życia, a także osób o obniżonej odporności. W piątek, 24 września, wystartowały zapisy, a Krystyna Janda ruszyła po kolejne szczepienie, czym pochwaliła się na Facebooku. Aktorka zaznacza, że mimo ciężkiego dnia bardzo dobrze się czuła po kolejnej dawce, a termin wyznaczono jej błyskawicznie.

(...) Wróciłam w nocy zmęczona, ale zadowolona, bo rano wzięłam trzecią dawkę szczepionki i dałam radę z tą podróżą i pięcioma godzinami na scenie. Zapisałam się na szczepienie i wyznaczono mi termin - za godzinę! W Milanówku wszystko przez telefon - chwaliła się na Facebooku.

Krystyna Janda jest bezkompromisowa, jeśli chodzi o szczepienia przeciw COVID-19. Niedawno mówiła publicznie, że chce, aby w Polsce restauracje, kina i teatry były dostępne jedynie dla osób zaszczepionych. Dodała również, że nie chce współpracować na scenie z aktorami i aktorkami, którzy jeszcze nie przyjęli szczepienia.

