Sophie Ellis-Bextor to brytyjska piosenkarka, której szczyt popularności przypadł na początek pierwszej dekady stulecia. Gwiazda wciąż wydaje nową muzykę, choć pamiętana jest przede wszystkim z takich przebojów, jak "Murder on the Dancefloor" czy "Get Over You".

42-latka szykuje się do wydania autobiografii "Spinning Plates: Music, Men, Motherhood and Me" ("Wirujące talerze: Muzyka, mężczyźni, macierzyństwo i ja" - tłum. red.), której fragmenty krążą już w sieci. Artystka w książce wyznała, że została zgwałcona, kiedy miała zaledwie 17 lat.

Sophie Ellis-Bextor wyznała, że została zgwałcona

Piosenkarka wyznała, że gwałtu dokonał 29-letni gitarzysta, kiedy zgodziła się pójść z nim do mieszkania.

Zaczęliśmy się całować i ledwo co się zorientowałam, że jesteśmy na jego łóżku i ściąga moje buty. Mówiłam mu "nie" i "nie chcę", ale nic sobie z tego nie robił. Nie słuchał mnie i odbył ze mną stosunek, a ja czułam wstyd. To był mój pierwszy raz i czułam się głupio.

Sophie po tym zdarzeniu była przekonana, że nie powinna nic z tym robić, bo mężczyzna nie był agresywny, a ona nie stawiała wystarczającego oporu - nie krzyczała.

Nie zostałam uszanowana. Z dwójki ludzi jedna powiedziała "tak", druga "nie" i mimo tego ta pierwsza postawiła na swoim.

Wokalistka podzieliła się swoją historią nie dlatego, aby po latach ukarać gwałciciela lub ujawnić jego tożsamość (pozostał w jej książce anonimowy), lecz aby wesprzeć osoby o podobnych doświadczeniach i przekazać wiedzę młodym mężczyznom - również swoim synom. Jak zaznaczyła, kluczowa w przypadku zbliżenia dwojga ludzi jest zgoda obydwu stron.

Możesz uzyskać pomoc

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 proc. nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli ty lub bliska ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.