Roksana Węgiel oceniała zmagania młodych wykonawców w show "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Okazało się, że do Paryża poleci Sara Egwu-James i wykona utwór "Somebody". Młoda piosenkarka wygrała zarówno w głosowaniu widzów, jak i jurorów. Mimo że na scenie nie zabrakło młodych talentów, to oczy widzów zwrócone były w stronę Roksany Węgiel i Edyty Górniak, które postawiły na stylizacje w różowym kolorze. Roxie zdecydowała się na młodzieżowy "look" i błysnęła gołym brzuchem.

Roksana Węgiel w różowej stylizacji

Roksana Węgiel doskonale wie, jakie emocje towarzyszą młodym wokalistom, którzy walczą o szansę zaprezentowania swojego talentu na Eurowizji Junior. Roxie ma na swoim koncie zwycięstwo w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Teraz w roli jurora oceniała zmagania swoich następców w towarzystwie Edyty Górniak. Obie zasiadły w jurorskim fotelu w różowych zestawach i niemalże identycznych fryzurach. Roxie chętnie relacjonowała ten wieczór na InstaStories i nie zabrakło fotki z diwą, czy Sarą Egwu-James.

Na tę okazję Roksana założyła dżinsowe spodnie, do których dobrała wzorzysty, różowy t-shirt i różową ramoneskę. Zestaw uzupełniła o masywne, białe buty i wyrazisty makijaż.

'Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021'. Roksana Węgiel Fot. AKPA

Roksana coraz częściej wybiera odważne zestawy, które podkreślają jej figurę. Jak zdradziła sama Edyta Górniak, wybór ich stylizacji okazał się przypadkowy.

Jak wam się podoba różowy zestaw, w którym zaprezentowała się Roksana?