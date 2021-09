Meghan Markle i książę Harry na trzy dni zatrzymali się w Nowym Jorku. Pojawili się na festiwalu Global Citizen Live, gdzie poruszyli problem nierówności ekonomicznych. Wspólnie odwiedzili również jedną z publicznych szkół w Nowym Jorku, aby wraz z uczniami przeczytać książkę dla dzieci napisaną przez Meghan. Okazuje się, że pierwsze publiczne wyjście Sussexów, od kiedy powitali na świecie córkę, było dokładnie zaplanowane przez żonę księcia Harry'ego. Rozpoczęli już pracę nad filmem dokumentalnym dla Netflixa.

Powstaje film dokumentalny o życiu Meghan Markle i księcia Harry'ego

Jak donosi Page Six, książę Harry i Meghan Markle już zaczęli nagrywać materiały do filmu dokumentalnego, który ma opowiadać o ich życiu. Za produkcję odpowiada ich firma Archewell Productions oraz Netflix.

Książę i księżna Sussex planując wizytę do Nowego Jorku, nie zapomnieli zabrać ze sobą swojego kamerzysty, który towarzyszył im podczas ich wystąpień. Jak ustalił Page Six, mieli również do dyspozycji własnego fotografa, Matta Saylesa, który pieczołowicie dokumentował każdy ich krok.

Harry podczas wizyty z żoną w ekskluzywnym barze należącym do Hotelu Carlyle został zauważony z kablem od mikroportu, który wystawał mu z kieszeni. Pomimo upalnej pogody w Nowym Jorku, Meghan Markle zaprezentowała się w ciepłych, zimowych płaszczach, które były wystarczająco grube, by ukryć pod nimi mikrofon.

Jak dotąd jedyny projekt, który został potwierdzony dla Netflixa, to dokument o pasji Harry'ego - igrzyskach Invictus Games. Serial ma nosić tytuł "Heart of Invictus" i będzie tworzony we współpracy z Invictus Games Foundation, której Harry jest patronem. Produkcja ma skupić się na treningach i przygotowaniach weteranów wojennych z różnych stron świata do Invictus Games i przybliżyć ich losy z czasów służby wojskowej.

