Matteo Bocelli niedługo skończy 24 lata. Jest owocem pierwszego małżeństwa znanego na całym świecie tenora Andrei Bocellego z Enricą Cenzatti. W 2015 r. rozpoczął studia w Conservatorio Luigi Boccherini, w trakcie których zdążył już wystąpić na wielu scenach muzycznych. Idzie śladami ojca? W 2018 roku nagrał z nim duet. Wykonywany na dwa głosy utwór "Fall on Me" stał się hitem YouTube'a i pojawił się na ścieżce dźwiękowej do disneyowskiego filmu "Dziadek do orzechów. Cztery królestwa".

REKLAMA

To nie jest dla mnie duet z Andreą Bocellim. To jest duet z moim tatą. Śpiewałem z nim, od kiedy byłem dzieckiem i daje mi to niewyobrażalną radość - komentował.

Mimo sukcesu piosenki, Matteo nie chciał pozostawać w cieniu taty. Postanowił rozwijać karierę solową. W końcu wydał debiutancki singiel o adekwatnym tytule "Solo", choć nadal marzy też o modelingu.

Danuta Holecka ma ukryty talent. Z Bocellim rozmawiała po włosku. Jest nagranie

Syn Andrei Bocellego wkracza w show-biznes. Wydał singiel i pozował z Jennifer Lopez

Matteo Bocelli w wielu wywiadach podkreślał, że poświęcenie swojego życia muzyce nie było dla niego tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Jako kilkulatek pragnął zostać sportowcem i sprzeciwiał się woli rodziców, którzy wizualizowali sobie muzyczną przyszłość syna. Grał na fortepianie i gitarze, choć żmudne ćwiczenia nie sprawiały mu początkowo radości.

Kiedy jesteś młodszy, chcesz sprzeciwić się rodzicom. W moim wypadku chodziło o ojca. Musiały upłynąć lata, żebym naprawdę docenił muzykę i to, co robię. Śpiewałem od zawsze, ale robiłem to przed mamą, nigdy przed tatą, bo wstydziłem się. Nadszedł jednak taki dzień, kiedy powiedziałem: Prawdopodobnie będzie lepiej, jeśli poproszę tatę o małą wskazówkę - wyznał na łamach prasy.

Syn Andrei Bocellego zrezygnował z marzeń o karierze sportowej na rzecz muzycznej pasji. Jego solowy utwór pojawił się właśnie na platformach streamingowych.

Zobacz wideo Opera niejedno ma imię!

Matteo rozwija się również w branży modelingowej. Na swoim koncie ma już kampanie reklamowe dla popularnych marek odzieżowych. W 2018 roku zapozował u boku Jennifer Lopez na plakatach promocyjnych Guess.

W wywiadzie dla E!Online zdradził, że jego plany na przyszłość nie są jeszcze mocno sprecyzowane. Syn Bocellego wciąż poszukuje idealnej drogi zawodowej.

Wciąż dokonuję wyborów. Gdy wydaje mi się, że podjąłem ostateczną decyzję, wraca strach, że przyjdzie taka chwila, w której będę żałował, że jednak nie zaryzykowałem.

Matteo ma niebywały talent muzyczny. Możliwe, że już niedługo będzie równie popularny jak ojciec.

Wątroba z "W11" ironicznie o prezesie zarządu ZASP: Mam bogatszą filmografię