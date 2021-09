Anja Rubik i działacze jej fundacji SEXED.PL zainicjowali projekt realizowany w samym sercu Warszawy. Na Placu Defilad oraz na dachu Pałacu Kultury i Nauki wyklejone zostały setki zdjęć nadesłanych przez osoby wspierające edukację seksualną w Polsce. Na happeningu pojawiło się wiele gwiazd polskiego show-biznesu, które zrelacjonowały wydarzenie na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Anja Rubik pokazała kulisy MET Gali. Bawiła się z Miley Cyrus

Klaudia Halejcio pokazała pokój córki. Różni się od innych. Jest elegancko i wręcz glamour!

Rubik, Ostaszewska, Maffashion i wiele innych wsparły edukację seksualną wspólnym klejeniem zdjęć

Anja Rubik zapowiadała projekt Inside Out od kilku tygodni. Ma on zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia edukacji seksualnej w Polsce. Internauci, a także wiele znanych osób, przesyłały do jej fundacji swoje portrety oraz zgody na wykorzystanie wizerunku, by następnie znaleźć się wśród rozklejonych fotek przy Pałacu Kultury.

Będziemy tworzyć instalację Inside Out z setek tysięcy portretów, które podesłaliście. Oczywiście cały projekt jest pod hasłem, przesłaniem, manifestem "edukacja seksualna jest naszym prawem, jest o nas i dla nas" - powiedziała Anja Rubik w nagraniu na Instagramie.

W sobotę 25 września dołączyło do niej wiele gwiazd, by spotkać się na wspólnym wyklejaniu. Wśród nich była Maja Ostaszewska. Aktorka dobrze się bawiła i zamieściła na Instagramie kilka zdjęć.

Wierzymy, ze edukacja, także seksualna to podstawa. Uprzedzenia, lęki, brak szacunku do samych siebie i innych wynikają z braku wiedzy. Dzięki za ten dzień! Za spotkania ze wspaniałymi ludźmi! Jeszcze będzie przepięknie! - napisała Maja Ostaszewska, relacjonując wydarzenie na Instagramie.

Swój portret przykleiła także Maffashion, która pozdrawiała fanów z dachu sali kongresowej.

Te wszystkie twarze, które znajdą się w artystycznej instalacji należą do osób, które mają głos! - napisała blogerka i zachęcała Warszawiaków na Instagramie, by przyłączyli się do sobotniego spotkania.

Anja Rubik relacjonowała projekt Inside Out na Pałacu Kultury w Warszawie fot. instagram.com

Anna Wendzikowska wprost o relacji z rodzicami. Nie mają kontaktu z wnuczkami

To nie jedyna gwiazda internetu, która tego dnia pojawiła się na wydarzeniu. Swoje zdjęcie osobiście przyklejała Red Lipstick Monster. Youtuberka podekscytowana relacjonowała wejście na dach i gorąco zachęcała do przybycia i oglądania instalacji na żywo. Akcję wsparli też i przesłali swoje zdjęcia m.in. Martyna Wojciechowska, Robert Kupisz, który osobiście przyniósł swoją fotkę, Andrzej Piaseczny, Jakob Kosel, Mary Komasa i wiele innych znanych osób.

Anja Rubik przyznała, że nie udało się przykleić wszystkich zdjęć i prawdopodobnie projekt zostanie dokończony następnego dnia, w niedzielę. Chcesz zobaczyć, jak gwiazdy przyklejały portrety pod Pałacem Kultury? Więcej zdjęć w naszej galerii.

Anja Rubik relacjonowała projekt Inside Out na Pałacu Kultury w Warszawie fot. instagram.com