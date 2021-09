Sylwia Bomba spędza wiele godzin na sali treningowej, w której uczy się kolejnych układów do "Tańca z Gwiazdami". Nawet wylewanie siódmych potów nie jest dla niej powodem, by rezygnować z makijażu. W rozmowie z Plotkiem opowiedziała, dlaczego to dla niej ważne.

6 fot. instagram.com/sylwiabomba Otwórz galerię Na Gazeta.pl