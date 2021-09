Mąż Anny Karczmarczyk składa jej życzenia i publikuje zdjęcie z dzieckiem. To pierwsze takie ujęcie na jego Instagramie

Anna Karczmarczyk dwa miesiące temu urodziła swoje pierwsze dziecko. Noworodka wychowuje ze swoim mężem, Pascalem Litwinem, z którym pobrała się trzy lata temu. Para nie boi się publicznych wyznań, więc z okazji urodzin aktorki, Litwin zadedykował jej wzruszający wpis.

Anna Karczmarczyk obchodzi 30 urodziny. Jej mąż rozpływa się na Instagramie: Człowiek o najpiękniejszym sercu

24 września Karczmarczyk ukończyła 30 lat. Zapewne są to dla niej niezwykłe urodziny, bowiem pierwsze, które mogła świętować już jako mama. Wyjątkowość tego dnia podkreślił również jej wybranek, Pascal Litwin. W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcia Karczmarczyk, do którego pozuje pochylona nad dzieckiem. Pascal nie szczędził żonie pięknych słów.

30 lat temu, 24 września pojawił się na świecie człowiek o najpiękniejszym sercu, najpiękniejszym umyśle i najpiękniejszej duszy. Ma w sobie nadludzkie pokłady dobra. Każdego dnia jestem nią prawdziwie zauroczony. Od dwóch miesięcy jest matką i imponuje mi jak nikt inny! Kocham cię nad życie mój skarbie!

Anna Karczmarczyk reaguje na wpis męża. "Mój ci on!"

Na post męża zareagowała aktorka. Jej komentarz jest piękną deklaracją miłości.

Mój ci on. Kocham cię Skarbie!

Dodajmy, że jest to pierwsza tego typu fotografia na profilu Pascala Litwina. Dotąd mąż Karczmarczyk unikał dodawania zdjęć z dzieckiem. Jego galeria jest za to wypełniona po brzegi ujęciami z żoną. Najwidoczniej uznał, że 30 urodziny partnerki to doskonały moment na upublicznienie fotografii dziecka.