Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Zgodnie z zasadami mężczyzna zaprosił na gospodarstwo trzy kobiety, które wcześniej zwróciły jego uwagę i stały się potencjalnymi kandydatkami na żonę. Nie dało się ukryć, że to właśnie do Marty od początku ciągnęło go najbardziej.

"Rolnik szuka żony". Paweł Bodzianny i Marta Paszkin zaręczyli się

Uczucie, które między Martą i Pawłem narodziło się w programie, przetrwało próbę czasu. Para stawia kolejne kroki i rozwija relację. Wspólnie kupili mieszkanie, a Marta zdecydowała się na przeprowadzkę, aby jej ukochany mógł skupić się na pracy w gospodarstwie. W piątek Paweł postanowił się oświadczyć, a na Instagramie poinformował fanów, że jego wybranka zgodziła się spędzić z nim życie.

Szukał rolnik żony i znalazł. Cudowna, wyjątkowa i najlepsza - Marta Paszkin - powiedziała "tak" - czytamy.

Wiemy też, jak wyglądał pierścionek zaręczynowy (zdjęcie zobaczycie w galerii nad tekstem). Pytanie tylko, dlaczego Marta nosi go na środkowym palcu? Ten szczegół absolutnie jednak nikomu nie przeszkadza, a szczególnie internautom, którzy pospieszyli z gratulacjami.

Gratulacje! Piękna z was para.

Czekałam i się doczekałam. Gratulacje kochani.

Naprawdę miło się na was patrzy - czytamy w komentarzach.

Para ma wielu fanów, od których dostaje zresztą urocze prezenty. Jeden z nich podarował im ostatnio obrazy, na których odtworzone zostały kadry z odcinków show "Rolnik szuka żony". Jak zdradziła Paszkin , pierwszy obraz powstał po obejrzeniu przez autora początkowych odcinków programu, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy Paweł wybierze Martę, a ich związek przetrwa.

