Zofia Zborowska zdradziła, ile przytyła w ciąży. "Tęsknię za swoim ciałem"

Zofia Zborowska na początku sierpnia urodziła pierwsze dziecko, córeczkę Nadzieję. Aktorka regularnie relacjonowała w mediach społecznościowych przebieg ciąży, nie ukrywała żadnych blasków i cieni tego specyficznego okresu. Po porodzie została zapytana przez swoich obserwatorów o to, jak zmieniło się jej ciało po porodzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zofia Zborowska śpiewa córce kołysankę. Nietypowy wybór piosenki

Ciało Zofii Zborowskiej zmieniło się w trakcie ciąży. Czy czuje presję w związku z powrotem do dawnego wyglądu?

Zborowska nie ukrywa, że chciałaby powrócić do formy sprzed roku. Aktorka w ciąży przytyła 24 kilogramów, wcześniej regularnie uprawiała sport, była również promotorką diety roślinnej. Zborowska, jak przyznała na Instagramie, już nie może doczekać się powrotu do dawnych nawyków, bowiem tęskni za swoim ciałem.

Aktorka zdradziła również, że nadprogramowe kilogramy to nie jedyne zmiany, jakie zaszły w jej wyglądzie. Przyznała, że w trakcie ciąży na przodzie i bokach brzucha pojawiły się rozstępy, co jest jak najbardziej naturalnym zjawiskiem. Ponadto Zofia Zborowska została zapytana o to, czy czuje presję w związku z powrotem do dawnej formy.

Nie, ale wiem, że muszę wrócić do swojej dawnej wagi, żeby wrócić do zawodu oraz czuć się lepiej sama ze sobą. Ale czy od razu presja? Meeeeeh, raczej nie. Raczej jaram się tym, że zaraz wrócę do sportu itd. - odpowiedziała.

Jak widać Zofia Zborowska ma niezwykle zdrowe podejście do kwestii swojego ciała. Już w trakcie ciąży zaznaczała, że cellulit czy rozstępy, które pojawiły się na skórze jej ciała, są typowe dla kobiet będących w tym stanie.