Brian Laundrie jest głównym podejrzewanym w sprawie zabójstwa swojej narzeczonej Gabby Petito. Mężczyzna ze wspólnej podróży pary wrócił sam, a wkrótce po powrocie znów wyjechał. Od wielu dni jest poszukiwany przez FBI. Internauci natomiast prowadzą własne śledztwo. Właśnie pojawił się w nim kolejny trop. Pewna tiktokerka twierdzi, że widziała Briana Laundrie w jednym z hoteli w Kanadzie.

Narzeczonego Gabby Petito szuka policja. Brian Laundrie uciekł do Kanady? Tak twierdzi pewna tiktokerka

Tiktokerka znana pod pseudonimem Ciara udostępniła w serwisie materiał, w którym mówi o swoim odkryciu. W jednym z hoteli w Toronto widziała mężczyznę, który wyglądem przypominał Briana Laundrie. Na TikToku zamieściła jego zdjęcie zrobione na miejscu. Zrelacjonowała, że nie miał rezerwacji w hotelu i zachowywał się nerwowo. Jej zdaniem narzeczony zmarłej youtuberki może się ukrywać poza granicami USA.

Widziałam, że jest wyraźnie poddenerwowany. Zobaczyłam, jak opuszcza hotel i wsiada do samochodu z innym mężczyzną - powiedziała tiktokerka.

Swoje podejrzenia zgłosiła obsłudze hotelu, by ta powiadomiła policję. Wielu jej obserwatorów widzi wyraźne podobieństwo mężczyzny do Briana Laundrie, a część z nich nie ma wątpliwości, że to był on.

Tiktokerka twierdzi, że widziała Briana Laundrie w kanadyjskim hotelu fot. TikTok/@cwlynnn

Zabójstwo youtuberki wstrząsnęło mediami na całym świecie. 22-letnia Gabby Petito została znaleziona martwa na terenie parku narodowego w stanie Utah. Wybrała się w podróż po USA ze swoim narzeczonym. Jednak pod koniec sierpnia przestała się kontaktować z rodziną, która zgłosiła jej zaginięcie. Na jaw wyszło, że para często się kłóciła, a jeden ze świadków widział nawet, jak Laundrie dopuszcza się przemocy wobec dziewczyny. Niedługo potem wrócił do domu sam. Nie chciał rozmawiać z policją i ponownie wyjechał. Trwają jego poszukiwania. Wiadomo też, że użył karty debetowej Gabby kilka dni po jej śmierci. Za mężczyzną wystawiono nakaz aresztowania. Co jakiś czas w sieci pojawiają się nowe wątki, a internauci snują własne teorie.