Dorota Szelągowska na Warmii ma dom, gdzie zawsze wyjeżdża na odpoczynek, by na wsi, z dala od zgiełku miasta, oddać się sielskiemu relaksowi. Sprzyja temu jadalnia i kuchnia zlokalizowana tuż nad stawem. Projektantka pochwaliła się efektami remontu, jaki ostatnio przeprowadziła. Przyznała, że tzw. letnia kuchnia od dawna była jej marzeniem. Wnętrza zachwycają.

Dorota Szelągowska pokazała efekty remontu. Ma kuchnię letnią nad stawem

Najpopularniejsza architektka wnętrz w Polsce nigdy nie ma dość zmian. Rezultatami najnowszej, w swojej letniej kuchni, podzieliła się z fanami na Instagramie.

Kilkadziesiąt remontów i budów rocznie w życiu zawodowym nie stanowi żadnego remedium na ich głód w życiu prywatnym. Przedstawiam tegoroczne spełnione marzenie, czyli kuchnię letnią nad stawem. Ależ my tam spędziliśmy czasu tego lata! Ile nadprogramowych kilogramów wleciało! Jak pięknie prosecco wchodzi w asyście zachodzącego słońca i starych cegieł! - napisała entuzjastyczny post.

Na zdjęciu mamy okazję zobaczyć, jak prezentuje się wnętrze. To robi wrażenie. Na dużej przestrzeni znajduje się miejsce do gotowania, piec do pizzy i niezbędne sprzęty, a także jadalnia z dużym drewnianym stołem. Cała kuchnia jest w stylu rustykalnym. Ceglana jest zarówno podłoga, jak i ściany. Surowy klimat przełamuje duża ilość drewna - jest drewniany dach i masywne belki pod sufitem. Całość ociepla oświetlenie, które nadaje miejscu przytulnego klimatu. Są też duże lustra i czarne dodatki, które dodają nieco elegancji.

Tuż nad samą wodą znajduje się taras, do którego wychodzi się przez ogromne przesuwne szklane drzwi. Trzeba przyznać, że w takim miejscu nietrudno się zrelaksować, o czym wspomniała sama właścicielka. To nie pierwszy raz, kiedy projektantka pokazuje swój wiejski dom. Podobny klimat panuje w pozostałych pomieszczeniach. W swojej oazie spokoju często oddaje się gotowaniu. Hoduje także własny zielnik. Jak sama przyznała w rozmowie z nami, wciąż lubi coś zmieniać, a remonty w swoich wnętrzach robi nawet co dwa lata. Zdjęcia wiejskiego domu znajdziecie w naszej galerii. Jak podoba się wam letnia kuchnia Szelągowskiej?