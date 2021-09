Katherine Kelly Lang już od 33 lat wciela się w rolę Brooke w operze mydlanej "Moda na sukces". Aktorka pojawiła się już w ponad czterech tysiącach odcinków. Brooke przeżywała przeróżne perypetie, a jej bohaterka zajmowała różne stanowiska w domu mody Forrester Creations. Kilkakrotnie brała ślub z Ridgem Forresterem, była związana także m.in. z Erikiem Forresterem, a z jej nazwiskiem zawsze związane jest bardzo wiele intryg... Jak dziś wygląda?

REKLAMA

Zobacz wideo "POPkultura" odc 1. "Polityka" to nie wszystko, a "Moda na sukces" i TVP obchodzą ważną rocznicę

Truchło Mai Staśko na miniaturce Carrionera. Otrzymała ogromne wsparcie od Watahy

Jak dziś wygląda Brooke z "Mody na sukces"?

60-letnia aktorka wciąż jest w świetnej formie. Choć Katherine nie chwali się w mediach, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej, to w internecie nie brakuje pogłosek na ten temat. Mimo to ciężko tu mówić o przesadzie - gwiazda wygląda bardzo naturalnie. Przez wszystkie lata wciąż pozostało jej to same piękne spojrzenie i blond włosy. Dziś Katherine jest również inspiracją dla wielu kobiet, które chcą długo utrzymać młody wygląd. Pod jej zdjęciami na Instagramie nie brakuje komplementów dotyczących jej wyglądu - wiele osób nie może uwierzyć, że gwiazda ma 60 lat. W komentarzach czytamy:

Jak zwykle zjawiskowa. Jesteś moją inspiracją.

Wow, piękniejsza z wiekiem. Jak ty to robisz?

Katherine Kelly Lang z 'Mody na sukces' Instagram/ @katherinekellylang

Warto podkreślić, że Lang swoją formę zawdzięcza dużej aktywności fizycznej. Szczupłe, umięśnione nogi, płaski brzuch i wąska talia to zasługa sportu, który stał się jej pasją. Na Instagramie możemy zobaczyć wiele zdjęć z jazdy na rowerze. Nie chodzi tutaj jednak o rekreacyjną jazdę po parku, ale o niemalże wyczynowe kolarstwo!

A. Hyży mówi o ciąży. Jest w ósmym miesiącu, ale nie zna jeszcze płci dziecka

Oglądacie jeszcze czasem "Modę na sukces"?