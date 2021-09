Agnieszka Hyży długo ukrywała, że jest w ciąży. W sierpniu podzieliła się tą informacją za pośrednictwem Instagrama i pokazała sporych rozmiarów brzuch. Żona wokalisty szczerze przyznała, że walczyła o ciążę i w tym czasie potrzebowała spokoju. Z tego powodu zniknęła z Instagrama. W najnowszym wywiadzie wyznała, jak się czuje przed porodem oraz, czy zdecydowała się już na imię dla drugiej pociechy.

Agnieszka Hyży opowiada o ciąży

Agnieszka Hyży sześć lat temu wyszła za mąż za Grzegorza Hyżego. Prezenterka i wokalista nie afiszują się związkiem w mediach społecznościowych. Wspólnie wychowują ośmioletnią córkę Agnieszki z poprzedniego małżeństwa. Grzegorz ze związku z Mają Hyży doczekał się z kolei bliźniaków. Niebawem dołączy do nich nowy członek. Agnieszka jest na ostatniej prostej przed porodem. W wywiadzie z serwisem Jastrząb Post zdradziła, że płeć drugiego dziecka chce poznać dopiero podczas porodu. Razem z Grzegorzem zastanawiali się nad imionami, ale wszystko jest wielką niewiadomą.

Mamy cały katalog imion. Zwłaszcza że to będzie wielka niespodzianka, w którą stronę pójdziemy, który kolor będzie obowiązywał w naszym życiu. Wiele niespodzianek nas czeka i tak też prywatnie sobie założyliśmy - zaczęła prezenterka.

Agnieszka w rozmowie przyznała, że na początku była przekonana do jednej płci. Z czasem to się zmieniło, a teraz dziennikarka marzy tylko o tym, by dziecko urodziło się zdrowe.

Różne są strategie, każdy czuje inaczej, każdy obstawia inaczej. (...) Miałam przeczucia na początku. Potem mi się zmieniły kompletnie, a teraz znowu jest inaczej. Dochodzę do takiego momentu, że najważniejsze jest, aby było zdrowie - przyznała.

Podczas wywiadu żona Grzegorza Hyżego zdradziła, że jej córka Marta jest zachwycona, że będzie starszą siostrą. Dodała, że ich rodzinne życie po porodzie zostanie wywrócone do góry nogami, ale bardzo cieszy się na myśl, że niebawem wszyscy poznają nowego członka rodziny.

My sami zastanawiamy się, jak to będzie. Z jednej strony radość, z drugiej rewolucja. Przez siedem lat żyjemy jako rodzina, mamy utarte schematy, mamy zorganizowane to życie logistycznie. A tutaj taki mały człowiek, który nam wszystko wywróci do góry nogami - powiedziała Jastrząb Post.

Mamy nadzieję, że Agnieszka po porodzie wyjawi płeć dziecka. Jak myślicie, urodzi chłopca, czy dziewczynkę?