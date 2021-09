Nie żyje Matthew Strachan - kompozytor i autor muzyki do "Milionerów". O śmierci artysty poinformował jego ojciec, Keith Strachan, który współuczestniczył w tworzeniu kultowej melodii. Mężczyzna zmarł nagle, mając zalewie 50 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Najsłynniejsze wpadki w filmach, serialach i nie tylko! Czy naprawdę nie dało się ich uniknąć?

"Milionerzy". Uczestnik wygrał milion złotych! "To jest pytanie z podstawówki"

"Milionerzy". Nie żyje legenda programu

Ciało Strachana zostało odnalezione w jego domu przez pracowników medycznych. Choć dopiero rozpoczęto w tej sprawie śledztwo, policja w komunikacie przekazała, że raczej wyklucza udział osób trzecich oraz ewentualność, że zgon nastąpił w jakichkolwiek "podejrzanych" okolicznościach. Jego dokładna przyczyna śmierci będzie znana po przeprowadzeniu dodatkowych badań. Ojciec artysty powiedział dla BBC:

Matthew był kochany przez swoją rodzinę i będzie nam go brakowało. Był ciepłym, zabawnym oraz utalentowanym człowiekiem.

Muzyka pożegnał m.in. kompozytor Dirk Maggs, który opublikował wpis na Twitterze:

Żegnaj drogi przyjacielu i ogromny talencie. Uroczy, miły, utalentowany i niezwykle zabawny książę.

"Milionerzy". Kim jest Jacek Iwaszko? Artystą. Pracuje nad doktoratem. Temat? Wymagający

Matthew Strachan - kim był?

Strachan urodził się 11 grudnia 1970 roku. Był nie tylko kompozytorem, ale i autorem piosenek, wokalistą, a nawet pisarzem. Zdobył rozpoznawalność jako twórca kultowej już muzyki do teleturnieju "Milionerzy", którą skomponował w 1998 roku wspólnie ze swoim ojcem. Prace nad nią zajęły im zaledwie osiem dni, a zaowocowały licznymi nagrodami, m.in. od stowarzyszenia American Society of Composers, Authors and Publishers. Strachan napisał również dwie powieści kryminalne, które napisał pod pseudonimem MB Vincent ze swoją żoną Bernadette.