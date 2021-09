Hanna Śleszyńska pochwaliła się w sieci zdjęciem z najstarszym synem. Wszystko z okazji jego urodzin, które Mikołaj obchodził 22 września. Aktorka przy okazji wspomniała, czym zajmuje się chłopak. Nie poszedł w ślady mamy.

Hanna Śleszyńska świętuje urodziny syna

Hanna Śleszyńska ma dwóch synów - starszego, 36-letniego Mikołaja, którego ojcem jest Wojciech Magnuski i młodszego, 26-letniego Jakuba ze związku z Piotrem Gąsowskim. Zarówno aktorka, jak i Kuba zajmują się aktorstwem, jednak Mikołaj obrał inny kierunek. Jak wspomniał jakiś czas temu w rozmowie z "Dzień dobry TVN", specjalizuje się w nauce z pogranicza biologii i psychologii. Mikołaj bada fale mózgowe i ich rolę w percepcji. Hanna o zasługach syna wspomniała w urodzinowym poście.

Mój starszy syn Mikołaj obchodził urodziny. Rocznik '85. Naukowiec z artystyczną duszą. W tym roku obronił pracę doktorską w dziedzinie neurokognitywistyki.

Aktorka dosłownie rozpływa się nad synem - padają nawet słowa dotyczące tego, że świat byłby lepszy, gdyby było więcej takich osób jak Mikołaj.

Razem z tatą Mikołaja, Wojtkiem Magnuskim, śmiejemy się, że nie można by lepiej zaprogramować naszego syna. Jest mądry, dobry i wrażliwy, a przy tym niezwykle skromny. Gdyby zaludnić świat takimi ludźmi jak Mikołaj, nasza planeta byłaby w o wiele lepszej kondycji.

Śleszyńska wymienia osoby, które przyczyniły się do wychowania Mikołaja - to m.in. jej rodzice i ojciec drugiego syna aktorki, Piotr Gąsowski. Do grona "zasłużonych" zalicza też Olę, która jest żoną Mikołaja.

Olbrzymi wkład w wychowanie Mikołaja mieli też wszyscy kochani dziadkowie i oczywiście superojczym Piotr Gąsowski. A teraz dołączyła do naszej kolorowej, patchworkowej rodziny, cudowna żona Ola i jej rodzice.

W styczniu aktorka chwaliła się, że zarówno Mikołaj, jak i Ola, napisali doktorat. Wtedy mogliśmy zobaczyć parę na wspólnym zdjęciu u Śleszyńskiej.

